Пайщики «Молодежного квартала» под Петербургом не могут дождаться обещанных квартир

Стройка во Всеволожском районе идет уже третий год, но ни один из малоэтажных домов до сих пор не сдан.

Пайщики жилого комплекса «Молодежный квартал» во Всеволожском районе просят провести комплексную прокурорскую проверку всех должностных лиц, причастных возведению их домов. Из пяти корпусов, в которых уже проданы квартиры, строятся только два. Сроки сдачи неоднократно переносились.



Полгода назад мастера покидали свои мастерки прямо на этажах, покинули стройплощадку и больше не возвращались. Объекты, при этом остались не закрыты. Но на сайте застройщика (группа компаний «СДС») регулярно появлялись новости о готовности домов. Причем всё подкреплялось фотографиями. Ради снимков, например, перила переносили из подъезда в подъезд.



Станислав Поляков, пайщик ЖК «Молодежный квартал»: «Две недели отчетов не было. Мы стали говорить: „Ребята, вы нам обещали строить, вы не строите. Спустя две недели они выложили фотографии, что поставили заборчики у террас, хотя те были покошены“».



Например, в одном из домов первой очереди, который должны были сдать в 2015 году, до сих пор нет межкомнатных стен. А по версии застройщика, сейчас здание готово на 70 процентов.



Тем временем если на месте второй очереди — ее планировали сдать в 2016-м — еще есть фундамент и торчит арматура, то на месте третьей очереди из-под снега видны только сорняки. И там по-прежнему хорошая лыжня для отдыхающих. Хотя менеджеры обещали совсем другую картину.



На общем собрании пайщиков 2 марта выбрали новое правление жилищного кооператива. Теперь активисты вместе с представителями Госстройнадзора проведут аудит финансовой деятельности застройщика.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Антона Зыкова.