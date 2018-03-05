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    В Екатеринбурге на священника подали в суд за сравнение Ленина с Гитлером

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    • Фото: vk.com
    В Екатеринбурге на священника подали в суд за сравнение Ленина с Гитлером

    В Екатеринбурге на священника подали в суд за сравнение Ленина с Гитлером

    В Екатеринбурге на священника подали в суд за сравнение Ленина с Гитлером
  • Фото: vk.com

    • Суд в Екатеринбурге готовится рассмотреть иск против местного священника, который в своем выступлении сравнил Владимира Ленина с Адольфом Гитлером.

    Рассмотрение состоится 2 апреля в 11.00, сообщил РИА Новости представитель Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

    По данным СМИ, засудить священника решил глава общественной организации «Защитники Отечества», в которую входят ветераны силовых структур. Николай Рябчевский обратился в суд с иском к настоятелю екатеринбургского собора в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерею Евгению Попиченко. Общественник возмущен тем, что священник сравнил Ленина и Гитлера, когда отвечал на вопрос о переименовании городов и улиц, названных в честь советских деятелей.


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