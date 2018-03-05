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    В Ленобласти чоповца посадили под домашний арест за охоту на педофила. Ленинградская область, Санкт-Петербург, дети и подростки, педофилия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти чоповца посадили под домашний арест за охоту на педофила

    В Ленобласти чоповца посадили под домашний арест за охоту на педофила

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    В Ленобласти чоповца посадили под домашний арест за охоту на педофила

    В Ленобласти чоповца посадили под домашний арест за охоту на педофила

    В Ленобласти чоповца посадили под домашний арест за охоту на педофила

      Мама 14-летней Насти из города Тосно в Ленобласти, узнав, что дочку в социальных сетях домогается взрослый мужчина, решила вместо полиции обратиться к своему знакомому и самостоятельно провести операцию по задержанию обидчика, что называется, на живца. В итоге борцам за справедливость теперь грозит срок больший, чем предполагаемому соблазнителю.

      Сначала девочка показала переписку матери. И уже та позвонила своему знакомому-сотруднику частного охранного предприятия, который предложил поймать и тем самым наказать, по мнению матери, предполагаемого совратителя. Поэтому девочка должна ответить согласием, и в момент встречи планировалось задержать мужчину.

      Дальнейшие события напоминали шпионский роман. 30-летний житель Петербурга Владимир Шуралёв приехал на встречу к 14-летней восьмикласснице, и они долго кружили по городским кварталам Тосна. Всё это время за ними ехал черный джип Дмитрия Мясникова и его коллеги. Остановились уже на выезде из города.

      Максим Беляков, коллега Дмитрия Мясникова, участник задержания: «Мы подъехали, остановились буквально метрах в трех от него. Настя нас увидела, выбежала из машины в распахнутой куртке, плакала. Мы ее посадили в свою машину. Потом подошли к нему и спросили, что он сделал с девочкой. Мы сказали, что знаем о его переписке».

      В этой, казалось бы, благородной операции по защите подростка что-то пошло не так. Сначала разбирались в полиции, затем в Следственном комитете копнули глубже. В итоге тот, кто изначально предложил 10 тысяч рублей за интим, сейчас на свободе.

      Дмитрий Мясников, который хотел поймать предполагаемого педофила, находится под домашним арестом с реальной угрозой получить наказание за серьезные статьи Уголовного кодекса, среди которых завладение чужим имуществом и самоуправство.

      Натэла Пономарёва, адвокат: «То, что случилось, это типичный пример самодеятельности, которую люди считают возможным совершать».

      Корреспондент НТВ Александр Щерба       пытался разобраться в сложной шпионской истории.

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