Хоккеист Дацюк подарил олимпийское золото монастырю

Форвард сборной России по хоккею Павел Дацюк, выигравший в Южной Корее вместе с командой олимпийское золото, передал награду женскому Среднеуральскому монастырю в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».
Капитан российской сборной по хоккею Павел Дацюк посетил Среднеуральский монастырь, таким образом поблагодарив за победу на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Как отмечает сайт Екатеринбургской епархии, после богослужения хоккеист продемонстрировал золотую олимпийскую медаль всем присутствующим. Прихожане и служители поздравили спортсмена.
Золотую медаль Дацюк передал храму. «Для меня самое главное — это любовь, которую я испытываю, когда сюда приезжаю», — цитируют представители РПЦ слова известного хоккеиста.
Ранее олимпийский чемпион Илья Ковальчук пригласил президента России Владимира Путина сыграть в хоккей и получил согласие.
Напомним, что наши спортсмены выступали на Играх под нейтральным флагом, поскольку 5 декабря 2017 года МОК лишил ОКР членства в организации. Атлеты привезли 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. 28 февраля МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России.
Золото Олимпиады России принесли фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева. Второе золото завоевали хоокеисты, которые впервые за 26 лет выиграли Олимпиаду, став настоящими национальными героями. В решающем матче они переиграли немцев со счетом 4:3.
Как отмечает сайт Екатеринбургской епархии, после богослужения хоккеист продемонстрировал золотую олимпийскую медаль всем присутствующим. Прихожане и служители поздравили спортсмена.
Золотую медаль Дацюк передал храму. «Для меня самое главное — это любовь, которую я испытываю, когда сюда приезжаю», — цитируют представители РПЦ слова известного хоккеиста.
Ранее олимпийский чемпион Илья Ковальчук пригласил президента России Владимира Путина сыграть в хоккей и получил согласие.
Напомним, что наши спортсмены выступали на Играх под нейтральным флагом, поскольку 5 декабря 2017 года МОК лишил ОКР членства в организации. Атлеты привезли 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. 28 февраля МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России.
Золото Олимпиады России принесли фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева. Второе золото завоевали хоокеисты, которые впервые за 26 лет выиграли Олимпиаду, став настоящими национальными героями. В решающем матче они переиграли немцев со счетом 4:3.
Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.
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