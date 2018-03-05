СМИ: Собчак объявит о создании «партии русского народа»

Кандидат в президенты России Ксения Собчак намерена объявить о создании собственной политической партии.
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Это произойдет 15 марта в Санкт-Петербурге — на мероприятии, в котором примут участие около 3 тысяч сторонников и сотрудников предвыборного штаба Собчак, сообщает ФАН.
Как пояснил член предвыборного штаба Собчак Антон Красовский, «это будет некая партия русского народа», в нее могут войти «околосистемные» политики.
Сейчас Ксения Собчак баллотируется на пост президента России от партии «Гражданская инициатива».
Как пояснил член предвыборного штаба Собчак Антон Красовский, «это будет некая партия русского народа», в нее могут войти «околосистемные» политики.
Сейчас Ксения Собчак баллотируется на пост президента России от партии «Гражданская инициатива».
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