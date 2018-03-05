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    СМИ: Собчак объявит о создании «партии русского народа»

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    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    СМИ: Собчак объявит о создании «партии русского народа»

    СМИ: Собчак объявит о создании «партии русского народа»

    СМИ: Собчак объявит о создании «партии русского народа»
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • Кандидат в президенты России Ксения Собчак намерена объявить о создании собственной политической партии.

    Это произойдет 15 марта в Санкт-Петербурге — на мероприятии, в котором примут участие около 3 тысяч сторонников и сотрудников предвыборного штаба Собчак, сообщает ФАН.

    Как пояснил член предвыборного штаба Собчак Антон Красовский, «это будет некая партия русского народа», в нее могут войти «околосистемные» политики.

    Сейчас Ксения Собчак баллотируется на пост президента России от партии «Гражданская инициатива».

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