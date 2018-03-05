Генпрокуратура начала проверку по делу о допинге российских спортсменов на ОИ-2018

Генпрокуратура России проведет проверку после обнаружения положительных
допинг-проб у двух российских атлетов на Олимпиаде в Пхёнчхане. Речь идет о кёрлингисте Александре Крушельницком и бобслеистке Надежде Сергеевой.
Об этом сообщил «Интерфаксу» официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Александр Куренной: «Генеральная прокуратура РФ проверит информацию о возможных нарушениях законодательства по противодействию использования допинга спортсменами, вошедшими в олимпийскую сборную России, а также сопутствующие этому обстоятельства».
Напомним, во время прошедшей зимней Олимпиады в Пхёнчхане в приеме допинга были обвинены кёрлингист Александр Крушельницкий, в пробе которого нашли мельдоний, и бобслеистка Надежда Сергеева, в крови которой обнаружили триметазидин.
В результате Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой был лишен бронзовой медали. Сам спортсмен заявил, что никогда и ни при каких обстоятельствах не употреблял мельдоний и намерен вернуть себе честное имя. Есть подозрение, что мельдоний подмешали ему в еду.
Бобслеистка Надежда Сергеева после обнаружения в пробе А запрещенного препарата сдала аккредитацию и покинула олимпийскую деревню. От вскрытия пробы Б она отказалась. Между тем тренер российских бобслеистов на Олимпийских играх Сергей Журкин предположил, что триметазидин мог попасть в организм спортсменки воздушно-капельным путем.
Александр Куренной: «Генеральная прокуратура РФ проверит информацию о возможных нарушениях законодательства по противодействию использования допинга спортсменами, вошедшими в олимпийскую сборную России, а также сопутствующие этому обстоятельства».
Напомним, во время прошедшей зимней Олимпиады в Пхёнчхане в приеме допинга были обвинены кёрлингист Александр Крушельницкий, в пробе которого нашли мельдоний, и бобслеистка Надежда Сергеева, в крови которой обнаружили триметазидин.
В результате Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой был лишен бронзовой медали. Сам спортсмен заявил, что никогда и ни при каких обстоятельствах не употреблял мельдоний и намерен вернуть себе честное имя. Есть подозрение, что мельдоний подмешали ему в еду.
Бобслеистка Надежда Сергеева после обнаружения в пробе А запрещенного препарата сдала аккредитацию и покинула олимпийскую деревню. От вскрытия пробы Б она отказалась. Между тем тренер российских бобслеистов на Олимпийских играх Сергей Журкин предположил, что триметазидин мог попасть в организм спортсменки воздушно-капельным путем.
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