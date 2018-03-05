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    Напавший на Собчак стажер больше не будет работать в Мосгордуме

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    • Фото: Люся Штейн / facebook.com
    Напавший на Собчак стажер больше не будет работать в Мосгордуме

    Напавший на Собчак стажер больше не будет работать в Мосгордуме

    Напавший на Собчак стажер больше не будет работать в Мосгордуме
  • Фото: Люся Штейн / facebook.com

    • В Мосгордуме сообщили об увольнении стажера, который напал на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак.

    Пресс-секретарь председателя городской думы Полина Орехова сообщила «Интерфаксу», что напавший на Ксению Собчак мужчина больше не стажируется в Мосгордуме. «С ним продолжают работать правоохранительные органы», — добавила она.

    Ранее Ксения Собчак сообщила, что мэр Москвы Сергей Собянин лично позвонил и извинился за нападение на нее. Того же она потребовала и от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, который лишь написал свои извинения в соцсетях. Собчак этого показалось мало.

    смотретьСобчак сбили с ног и облили водой «за Жириновского»
    Собчак сбили с ног и облили водой «за Жириновского»
    Напомним, что нападение на Ксению Собчак произошло накануне на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева. Молодой человек с криком «Это за Жириновского!» облил кандидата в президенты водой, после чего она упала. Собчак утверждает, что нападавший — это Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Она подала на него заявление в полицию.

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    На минувшей неделе во время дебатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский, используя нецензурные выражения, вступил в словесную перепалку с Собчак. В ответ та облила его водой из стакана. В штабе лидера ЛДПР поступок Собчак назвали «провокацией и историческим плагиатом».

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