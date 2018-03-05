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    Участник питерской перестрелки оказался правнуком Героя РФ. бандитизм, криминал, Росгвардия, Санкт-Петербург, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастник питерской перестрелки оказался правнуком Героя РФ

    Участник питерской перестрелки оказался правнуком Героя РФ

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    Участник питерской перестрелки оказался правнуком Героя РФ

    Участник питерской перестрелки оказался правнуком Героя РФ

    Участник питерской перестрелки оказался правнуком Героя РФ

      Стали известны подробности задержания участников перестрелки на улице Сикейроса.

      Спецназ Росгвардии совместно с оперативниками ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели силовую операцию во Всеволожском районе. В частном доме задержаны двое мужчин — Рамазан и Леонид. Один из них подозревается в том, что во время конфликта открыл огонь из боевого оружия.

      «Фонтанка» отмечает: Рамазан Исмаилов на допросе в СК заявил, что он — правнук легендарного героя Абдулхакима Исмаилова, который 2 мая 1945 года водрузил знамя Победы на Рейхстаг.

      Напомним: в результате перестрелки на автостоянке был убит Абу Давлетбаев, еще трое получили ранения разной степени тяжести. На месте ЧП следователи обнаружили более десятка гильз от пистолетов Макарова и ТТ. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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