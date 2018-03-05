Участник питерской перестрелки оказался правнуком Героя РФ

Стали известны подробности задержания участников перестрелки на улице Сикейроса.
Спецназ Росгвардии совместно с оперативниками ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели силовую операцию во Всеволожском районе. В частном доме задержаны двое мужчин — Рамазан и Леонид. Один из них подозревается в том, что во время конфликта открыл огонь из боевого оружия.
«Фонтанка» отмечает: Рамазан Исмаилов на допросе в СК заявил, что он — правнук легендарного героя Абдулхакима Исмаилова, который 2 мая 1945 года водрузил знамя Победы на Рейхстаг.
Напомним: в результате перестрелки на автостоянке был убит Абу Давлетбаев, еще трое получили ранения разной степени тяжести. На месте ЧП следователи обнаружили более десятка гильз от пистолетов Макарова и ТТ. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
«Фонтанка» отмечает: Рамазан Исмаилов на допросе в СК заявил, что он — правнук легендарного героя Абдулхакима Исмаилова, который 2 мая 1945 года водрузил знамя Победы на Рейхстаг.
Напомним: в результате перестрелки на автостоянке был убит Абу Давлетбаев, еще трое получили ранения разной степени тяжести. На месте ЧП следователи обнаружили более десятка гильз от пистолетов Макарова и ТТ. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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