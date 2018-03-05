Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ отреставрируют за 1,2 млрд рублей

Начальная сумма контракта, которую мэрия Москвы выделяет на реставрацию фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ, составляет 1,2 миллиарда рублей.
На сайте госзакупок также отмечается, что победителю конкурса необходимо будет отреставрировать гранитную облицовку, чугунные скульптуры, воссоздать мозаичный декор из смальты, отремонтировать чашу фонтана, а также выполнить благоустройство прилегающей территории. Все работы должны быть выполнены за 390 дней.
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 26 марта, их рассмотрение назначено на 2 апреля.
Фонтан «Каменный цветок» — один из трех главных фонтанов ВДНХ, построен в 1954 году. Центральная композиция фонтана решена в виде распускающегося цветка из бетонных плит, облицованных многоцветной смальтой. Остальные части облицованы мелким красным гранитом. Фонтан имеет статус федерального памятника, сообщает РИА Новости.
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 26 марта, их рассмотрение назначено на 2 апреля.
Фонтан «Каменный цветок» — один из трех главных фонтанов ВДНХ, построен в 1954 году. Центральная композиция фонтана решена в виде распускающегося цветка из бетонных плит, облицованных многоцветной смальтой. Остальные части облицованы мелким красным гранитом. Фонтан имеет статус федерального памятника, сообщает РИА Новости.
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