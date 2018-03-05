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    Джон Уоррен дарит возможность отправиться в сказочную Каппадокию. кулинария, НТВ, телевидение, туризм и путешествия, Турция, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДжон Уоррен дарит возможность отправиться в сказочную Каппадокию

    Джон Уоррен дарит возможность отправиться в сказочную Каппадокию

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    Джон Уоррен дарит возможность отправиться в сказочную Каппадокию

    Джон Уоррен дарит возможность отправиться в сказочную Каппадокию

    Джон Уоррен дарит возможность отправиться в сказочную Каппадокию

      Ведущий популярного кулинарного travel-проекта НТВ «Поедем, поедим!» Джон Уоррен объявил о начале первого в 2018 году конкурса. Теперь самая аппетитная экспедиция российского телевидения подарит поклонникам программы возможность отправиться в один из самых сказочных регионов Турции — Каппадокию — и принять участие в съёмках популярного шоу.

      В период с 3 марта по 2 июня текущего года знаменитый британец будет демонстрировать в эфире фотографии одного из памятных мест Турции. Телезрители должны отгадать, что это за место, а также указать, какой исторический факт или какое событие с ним связаны. Организаторы конкурса обращают внимание: односложные ответы не принимаются, Джон Уоррен ждёт от участников ярких и креативных посланий.

      Письмо с ответом, а также небольшим рассказом о себе, фотографией и ссылкой на социальные сети необходимо отправить на электронный адрес poedim.ntv@mail.ru.

      В каждом выпуске телеведущий будет оглашать имя победителя тура, который гарантированно получит один из призов: кружку, тарелку или фартук с логотипом «Поедем, поедим!», а также сувениры, предоставленные Отделом культуры и туризма Посольства Турции в России. В качестве главного приза триумфатора, выбранного из промежуточных победителей, ожидает увлекательная поездка в Каппадокию вместе с Джоном Уорреном и его командой, а также возможность стать одним из главных героев нового выпуска популярного телепроекта.

      Джон Уоррен: «Весна — это всегда начало чего-то! Например, нашего нового конкурса „Везёт“. На этот раз я предлагаю познакомиться с неизведанной Турцией, какой её не видели раньше: таинственной, ароматной, пёстрой, как изысканный ковёр султана, мудрой, как древний старец!».

      Смотрите программу «Поедем, поедим!» по субботам в 13:05 на НТВ.

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