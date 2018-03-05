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    В Совфеде рассказали о планах «заморских оппонентов» снизить явку на выборах в РФ. выборы, МИД РФ, Совет Федерации, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Совфеде рассказали о планах «заморских оппонентов» снизить явку на выборах в РФ

    В Совфеде рассказали о планах «заморских оппонентов» снизить явку на выборах в РФ

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    В Совфеде рассказали о планах «заморских оппонентов» снизить явку на выборах в РФ

    В Совфеде рассказали о планах «заморских оппонентов» снизить явку на выборах в РФ

    В Совфеде рассказали о планах «заморских оппонентов» снизить явку на выборах в РФ

      За прошедшие 7 лет другие государства много раз вмешивались в суверенные дела России во время избирательных кампаний разного уровня, тем не менее эти действия не смогли серьезно повлиять на ход голосований и их итоги. Об этом говорится в докладе временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

      Сегодня документ обсудили в Москве на пресс-конференции. По словам главы комиссии Андрея Климова, 4 года назад Запад де-факто объявил России войну — дипломатическую, информационную и санкционную.

      Андрей Климов, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ: «Одним из основных полей битвы в эти дни стала нынешняя предвыборная кампания. В этой связи комиссия обращает внимание на то, что в тактическом плане наши заморские оппоненты сделали ставку на максимальное снижение явки и делегитимацию результатов голосования 18 марта. Наша с вами задача — сделать все, чтобы отстоять законное право народа России самому выбирать собственное будущее».

      В комиссии подчеркнули, что активнее всего во внутренние дела России вмешиваются иностранные НКО, и 11 из них уже признаны в России нежелательными организациями.

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