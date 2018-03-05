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    Киностудия «Мосфильм» распахнула свои двери перед участниками шоу «Ты супер!». дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКиностудия «Мосфильм» распахнула свои двери перед участниками шоу «Ты супер!»

    Киностудия «Мосфильм» распахнула свои двери перед участниками шоу «Ты супер!»

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    Киностудия «Мосфильм» распахнула свои двери перед участниками шоу «Ты супер!»

    Киностудия «Мосфильм» распахнула свои двери перед участниками шоу «Ты супер!»

    Киностудия «Мосфильм» распахнула свои двери перед участниками шоу «Ты супер!»

      «Ты супер» теперь и в кино. Фильм про вокалистов проекта НТВ пока не сняли, зато конкурсантам подробно рассказали, как делают фильмы.

      Участников проекта «Ты супер!» пригласили в святая святых отечественного кинематографа — на киностудию «Мосфильм». Ребятам показали реквизит и предметы интерьера самых знаменитых отечественных фильмов. «Кавказская пленница», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Бригада», «Черная молния», «Бриллиантовая рука». Все, что связано с этими картинами, можно было не только увидеть, но и потрогать руками.

      В разгар экскурсии юным артистам заглянула знаменитая поэтесса Лариса Рубальская. Как передает Анастасия Пак, несмотря на разницу поколений, дети хорошо знают песни Ларисы Алексеевны и прямо на месте и это продемонстрировали.

      Лариса Рубальская, поэтесса, заслуженный деятель искусств РФ: «Во первых, я вообще люблю людей, во вторых, я люблю детей. Своих детей у меня нет. И когда я вижу детей, тем более не самой счастливой судьбы, мне хочется их всех обнять и не отпускать».

      Во время экскурсии Лариса Рубальская рассказала, для каких фильмов она писала песни вместе с известными композиторами. Мальчишек прежде всего интересовали машины. 17-летний Витя Печиенко из Астраханской области сразу забрался в один из автомобилей. Он вообще парень очень шустрый, порой и не уследишь.

      Витина родная мать — алкоголичка. Его забрали в детский дом, а потом усыновила приемная семья. Однако новые родители не смогли найти общего языка с гиперактивным мальчиком, поэтому Витя снова оказался в детском доме. На «Мосфильме» юноша увидел автомобили из своих любимых фильмов.

      Виктор Печиенко, участник проекта «Ты супер!»: «Эти машины снимались в таких фильмах, как „Черная молния“, „Бумер“, „Кавказская пленница“ и многих других. Буду смотреть эти фильмы, увижу и буду думать: ой, я сидел в ней. Круто!»

      Витя мечтает стать знаменитым, поэтому все, что круто, — это к нему. Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 10 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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