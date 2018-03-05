Киностудия «Мосфильм» распахнула свои двери перед участниками шоу «Ты супер!»

Участников проекта «Ты супер!» пригласили в святая святых отечественного кинематографа — на киностудию «Мосфильм». Ребятам показали реквизит и предметы интерьера самых знаменитых отечественных фильмов. «Кавказская пленница», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Бригада», «Черная молния», «Бриллиантовая рука». Все, что связано с этими картинами, можно было не только увидеть, но и потрогать руками.В разгар экскурсии юным артистам заглянула знаменитая поэтесса Лариса Рубальская. Как передает, несмотря на разницу поколений, дети хорошо знают песни Ларисы Алексеевны и прямо на месте и это продемонстрировали., поэтесса, заслуженный деятель искусств РФ: «Во первых, я вообще люблю людей, во вторых, я люблю детей. Своих детей у меня нет. И когда я вижу детей, тем более не самой счастливой судьбы, мне хочется их всех обнять и не отпускать».Во время экскурсии Лариса Рубальская рассказала, для каких фильмов она писала песни вместе с известными композиторами. Мальчишек прежде всего интересовали машины. 17-летний Витя Печиенко из Астраханской области сразу забрался в один из автомобилей. Он вообще парень очень шустрый, порой и не уследишь.Витина родная мать — алкоголичка. Его забрали в детский дом, а потом усыновила приемная семья. Однако новые родители не смогли найти общего языка с гиперактивным мальчиком, поэтому Витя снова оказался в детском доме. На «Мосфильме» юноша увидел автомобили из своих любимых фильмов., участник проекта «Ты супер!»: «Эти машины снимались в таких фильмах, как „Черная молния“, „Бумер“, „Кавказская пленница“ и многих других. Буду смотреть эти фильмы, увижу и буду думать: ой, я сидел в ней. Круто!»Витя мечтает стать знаменитым, поэтому все, что круто, — это к нему.