В Подмосковье сожгли дом женщины-каскадера

Чей-то хитрый трюк мог стать причиной сильного пожара в загородном доме в Подмосковье. В этом убеждена хозяйка владений — каскадер Наталья Петрусинская. По словам женщины, на счету которой десятки ролей в телесериалах, коттедж вспыхнул сразу после конфликта с соседом по участку.

Пламя охватило постройку в считаные минуты, и лишь чудом огонь не перекинулся на конюшню. Петрусинская не исключает, что таким образом ее пытались лишить жилья и работы. От дома в живописном подмосковном поселке остались сгоревшая посуда, мебель и воспоминания. В пожаре не уцелело ничего. В пепел превратились и дорогие костюмы для съемок, и архивные видеозаписи, и паспорта животных, говорит Петрусинская.



Наталья Петрусинская, каскадер: «Я думаю, что это был поджог. Был конфликт с соседом, который обрубил нам электричество, которое мы на совместные деньги проложили. И сказал, чтобы мы платили деньги за то, чтобы кабель шел к его участку».



О пожаре Петрусинской сообщил конюх. Он дежурит, когда женщина уезжает на съемки, кормит лошадей и присматривает за участком. Звонок от помощника поступил поздней ночью. Мужчина рассказал, что постройка вспыхнула в считаные минуты.



К слову, увидеть вероятных поджигателей вряд ли бы кто-то бы смог. Все дело в том, что забора на участке женщины пока нет, и появиться злоумышленники могли откуда угодно. К счастью, лошади не пострадали. Загон находится достаточно далеко от сгоревшей постройки.



Наталья Петрусинская: «Возможно, люди подошли со стороны дороги. Она проходит здесь буквально в десяти метрах. Могли подкрасться, поджечь с этой стороны и убежать. Забора нет. Нам не разрешают строить заборы».



Как поясняют юристы Петрусинской, подозреваемых пока нет. Возможно, появятся они, как только придут первые результаты экспертиз, проведенных на месте пожара.



Мария Дорофеева, юрист: «Был изъят биоматериал с места пожара, он направлен на обследование. Нами было подано заявление в уполномоченные органы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и проводится доследственная проверка»



Наталья Петрусинская пока вынуждена сделать паузу в работе. Ведь без документов на животных, она не может ни участвовать в съемках, ни верхом выехать за территорию своего участка. На то, чтобы уладить все формальности, уйдет не одна неделя. К тому же женщине еще предстоит подумать над тем, как восстанавливать сгоревший дом, сообщает корреспондент НТВ Антон Талпа.