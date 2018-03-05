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    Путин похвалил ФСБ за сохранение в тайне разработки супероружия РФ

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    Путин похвалил ФСБ за сохранение в тайне разработки супероружия РФ

    Путин похвалил ФСБ за сохранение в тайне разработки супероружия РФ

    Президент России Владимир Путин похвалил ФСБ за то, что удалось сохранить в тайне разработки нового оружия, о котором говорилось во время послания Федеральному собранию.

    Глава государства выступил на заседании коллегии ФСБ.

    Владимир Путин, президент РФ: «Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов. Хочу поблагодарить вас и всех, кто участвовал в этой ответственной, сложной работе, — поблагодарить за этот результат, а эта работа шла и идет в непростых условиях».

    смотретьОтвет Путина: как отреагировал Запад на новое оружие России
    Ответ Путина: как отреагировал Запад на новое оружие России
    Президент напомнил, что в своем послании говорил «о новых технологиях в системах вооружения, призванных защитить Россию, обеспечить стратегический паритет, а значит и повысить международную безопасность».

    Владимир Путин: «Работа над этой современной техникой шла много лет, в ней участвовали тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий России».

    смотретьЧто означают слова Путина о новейших вооружениях?
    Что означают слова Путина о новейших вооружениях?
    Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о шести созданных в России новых образцах вооружения, которое не имеет аналогов в мире. Среди прочего он упомянул стратегический ракетный комплекс «Сармат», авиационную гиперзвуковую систему «Кинжал», ракетный комплекс «Авангард» и другие образцы.

    Послание президента — 2018: ключевые тезисы



    Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

    Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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