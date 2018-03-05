Россиянка разгадала тайну клада американского миллионера

К поискам знаменитых сокровищ Форреста Фенна в пригороде Санта-Фе присоединилась россиянка. Социолог из Москвы Людмилу Атаян не пугает, что уже четверо искателей клада загадочным образом погибли в погоне за драгоценностями. Речь идет о миллионах, которые американский бизнесмен, если верить его предсмертному посланию, закопал в горах. Медики диагностировали у Фенна рак. Шансы на выздоровление были небольшими. Он решил оставить о себе такую яркую память.

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А ларчик просто открывался, усмехается социолог по образованию Людмила Атаян. О сокровищах эксцентричного американского миллионера Форреста Фенна она узнала совсем недавно, в отличие от сотен путешественников и кладоискателей, которые вот уже 10 лет охотятся за золотом богача, спрятанным в скалистых ущельях Нью-Мехико. Россиянка уверена, что смогла разгадать шифр и знает точные координаты сокровищницы. Дело за малым — добраться до места и преодолеть горный лабиринт, после чего она станет счастливой обладательницей трех миллионов долларов.



К дешифровке Атаян подошла профессионально: начала скрупулезно изучила биографию бизнесмена, составила его точный социологический портрет, дабы убедиться, что таинственный клад — не злая шутка Фенна и не мистификация.



Людмила Атаян: «Хочу заметить, что человек он достаточно жадный. Не исключала с самого начала, что клада может и не быть. Он в реальности пока что есть, и его ценность возрастает».



Ранее наши соотечественники лишь наблюдали за поисками сундука Фенна. К разгадке тайны миллионера подключился и дальний агроном Миасник Акопян, родственник Людмилы. Дуэту кладоискателей-любителей, по сути, удалось даже карту сокровищ создать. Разумеется, показывать ее они не желают. Вдруг кто-то нагло воспользуется результатами их кропотливого труда, опередит и завладеет золотом Фенна? Кстати ключ, уверен Миасник, лежал на поверхности. Подробности — в репортаже корреспондента Василисы Казаковой.