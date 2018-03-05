Супруги из Санкт-Петербурга ищут детей, украденных суррогатной матерью

Супруги из Санкт-Петербурга вместе с судебными приставами по всей России разыскивают новорожденных дочерей-близнецов . Девочек увезла из города суррогатная мать.

Детские вещи Ольга Сазонова аккуратно убирает обратно в комод. В очередной раз преодолев сотни километров, они с мужем вернулись домой вдвоем. Уже больше года супруги перемещается по всей стране, пытаясь вернуть своих дочерей.



Когда врачи сообщили Ольге, что детей она иметь не сможет, супруги не стали отчаиваться и занялись поисками суррогатной матери. И нашли, казалось, идеальный вариант. Физически здоровая женщина из Якутии, двое своих детей — своеобразная гарантия, что оставить новорожденных она не захочет. Обговорили сумму и заключили договор.



Ольга Сазонова: «Здесь говорится о том, что суррогатная мать согласна выносить наших детей, она пишет: „Я предупреждена и обязуюсь вписать родителями своих детей Сазоновых“».



Преславу Воронову, так зовут суррогатную мать, Сазоновы перевезли в Санкт-Петербург. Содержание, медицинские процедуры и регулярные ежемесячные выплаты — все будущие родители взяли на себя. Но на седьмом месяце беременности, когда счастливая пара начала готовиться к встрече с малышами, которым уже и имена выбрали, женщина решила улететь обратно в Якутию. Через два месяца раздался звонок — близнецы родились. Если хотите их забрать, нужно доплатить. Как доказательство — фотография роженицы с очаровательными девочками на руках. Не раздумывая, супруги собрали нужную сумму и отправились на встречу.



Виктор Малахов, адвокат: «Когда Сазоновы приехали туда, была встреча с Вороновой. Документы вечером оформить не смогли, юриста в больнице не было. Решили перенести процедуру на утро следующего дня».



Но то ли материнские чувства, то ли желание заработать еще больше заставили Преславу тем же вечером вновь скрыться с детьми в неизвестном направлении. Потеряв надежду на мирное решение проблемы, Сазоновы обратились в суд, который официально признал их родителями. Почти год ушел на поиски нового местонахождения младенцев. Выяснилось, что малыши находятся в Балашихе, но увидеть их супругам так и не удалось.



Однако Сазоновы надеются, что судебные приставы все-таки помогут им попасть в дом, где Воронова фактически удерживает их дочерей.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Виктории Юдиной.