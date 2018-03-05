Сибирячка ослепла после устроенного любимым мужчиной ДТП

В Новосибирске обсуждают страшную аварию, в которой пострадала студентка местного университета. Казалось бы, виновные понесли наказание, девушку выписали из больницы, но, как выяснилось, все самое страшное только началось. Мария Лебедева потеряла зрение. По словам медиков, есть шанс на выздоровление, но для этого необходимо провести несколько дорогостоящих операций. У родителей таких денег нет.

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Долгое время практически никто не знал о беде девушки. Она не позволяла родственникам организовывать сбор средств и размещать ее фото в Сети. После случившегося Мария серьезно изменилась внешне. Но сейчас ей все же пришлось согласиться публично рассказать о трагедии.



Все вещи в квартире лежат строго на своих местах. Двери всегда открыты. Мария на ощупь передвигается из комнаты — в зал, из зала — на кухню. Она говорит, что с тех пор как потеряла зрение, пришлось учиться жить заново. По запаху она уже легко понимает, кто раньше пришел домой — мать, отец или сестра, сама может налить себе чай и одеться. И это, пожалуй, все. Пока родственники на работе, Марии помогает лучшая подруга.



На выпускном Маша была в бирюзовом платье в окружении однокурсниц. Тогда казалось, что вся жизнь впереди. Вот только жаль, что все 5 лет стараний, по сути, оказались напрасны — работать по специальности она вряд ли сможет. Страшная авария все перевернула. В тот день она была в салоне красоты, задержалась на полчаса и как только села в машину к своему жениху, между ними произошла ссора. Молодой человек потерял контроль и над собой и над дорогой, слишком поздно заметил мигающий зеленый сигнал светофора и протаранил встречную иномарку.



Как выяснила корреспондент Дарья Масалова, вероятный виновник не получил серьезных травм, а вот его возлюбленная, почти полтора года провела в больнице, перенесла трепанацию черепа, начались проблемы с позвоночником. Девушка выкарабкалась, но полностью ослепла, из-за гормонального сбоя набрала почти 40 килограммов. Многочисленные поклонники отвернулись от нее. Но сложнее всего Мария переживала предательство любимого. После ДТП Андрей так и не попросил прощения.



Родители Маши делают все, чтобы дочь как можно скорее забыла и тот страшный день, и бывшего молодого человека. Каждое воспоминание о нем заканчивается успокоительными и походами к неврологу. Сейчас самое главное — хотя бы частично вернуть зрение, большего даже ведущие немецкие специалисты семье не обещают.



Два раза в день Маша просит, чтобы ее водили на улицу. Одеваться приходиться с передышками, потому что все болит. Врачи советуют больше бывать на свежем воздухе. Так Маша сможет лучше ориентироваться в пространстве. И все же она надеется, что белая трость ей не понадобится, и удаться собрать необходимую для лечения сумму.