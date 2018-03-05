Иркутский бизнесмен сознательно заразил девушку ВИЧ после знакомства в Сети

Коммерсант знакомился с женщинами, чтобы заражать их ВИЧ — эта шокирующая история взбудоражила жителей Иркутска. Полицейские пытаются выяснить, сколько горожанок стали жертвами.

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Иркутск

Открыто рассказать свою историю пока согласилась лишь одна девушка. Елена говорит, что бывший возлюбленный — уважаемый в Иркутске человек — заразил ее сознательно. Начиналось все очень романтично: она долго переписывалась с состоятельным бизнесменом на сайте знакомств, затем он сообщил о своих серьезных намерениях и предложил к нему переехать. Подкупило то, что мужчина один воспитывал трехлетнего сына. Притом являлся руководителем сразу двух фирм. Он стал называть ее супругой, говорил, что хочет еще детей.



По словам Елены, проблемы со здоровьем начались примерно через месяц после совместной жизни с бизнесменом. Она заболела гриппом — и никак не могла поправиться. В поликлинике взяли кровь на анализ — тогда-то и был поставлен неутешительный диагноз. Человек, с которым еще недавно она строила планы на жизнь, исчез, перестал отвечать на звонки, удалил свой аккаунт в соцсети. Женщина сразу поняла, от кого заразилась, ведь до этого мужчины у нее длительное время не было отношений.



Елена уже написала заявление в полицию. Чтобы доказать факт романтических отношений и, главное, совместного проживания, к заявлению приложила фотографии, в том числе, сделанные дома у бывшего возлюбленного. И очень подробно описала обстановку в его в квартире.



Страшные опасения подтвердились: выяснилось, что бизнесмен уже почти 20 лет знает о своем диагнозе, но в последние годы он даже не лечится. Против бизнесмена, заразившего женщину вирусом иммунодефицита, возбудили уголовное дело, оно уже передано в суд.



Подробности — в репортаже.