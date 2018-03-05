Киллер сдал заказчиков, которые хотели убить собственного начальника

Обвиняемые в подготовке заказного убийства встретились с киллером на глазах полицейских. Расправиться они планировали с шефом. На крайнюю меру решились четверо москвичей — две супружеские пары.

1699 убийства и покушения

В распоряжении НТВ сегодня оказались кадры встречи заказчиков убийства с потенциальным преступником. Организаторы работали вместе и явно не были довольны управленческими методами начальника. Называли его самодуром. Исполнитель сначала согласился выполнить работу, а затем внезапно передумал.



Именно видеозапись вкупе с показаниями потенциального киллера легла в основу уголовного дела о покушении на убийство Алексея Волчека. Коммерсант более десяти лет занимается установкой автоматов с игрушками. На видео, к большому удивлению для самого себя, предприниматель узнал своих подчиненных — Оксану Полушкину и Алену Добродееву. Дамы интересуются у исполнителя преступления, как именно он расправился с начальником.



Ни та ни другая не знали, что за этой встречей пристально следили оперативники. Перед тем, как совершить преступление, киллер обратился в полицию и рассказал о планах Полушкиных и Добродеевых.



Почти сразу на обе супружеские пары надели наручники и отправили под стражу. Такой весьма неожиданный поворот стал шоком для их работодателя. Полушкиных и Добродеевых он считал своими друзьями, часто бывал в гостях и гулял с их детьми.



Подробности — в репортаже НТВ.