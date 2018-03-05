Песков отказался комментировать вручение «Оскара» фильму о Родченкове

В Кремле отказались комментировать присуждение «Оскара» документальному фильму «Икар», главным героем которого стал
экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал с осторожностью относиться к информации, исходящей от Родченкова.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я не думаю, что это повод для комментариев из Кремля. Всем должно быть хорошо известно, скажем так, глубокая противоречивость личности Родченкова, поэтому, конечно, нужно весьма осторожно относиться к любым материалам, которые основаны на любых его заявлениях».
Напомним, фильм Брайана Фогеля «Икар» с участием информатора WADA Григория Родченкова стал обладателем «Оскара» в номинации «Лучший документальный фильм».
Бежавший в США Родченков стал главным информатором скандального расследования WADA. Доклад WADA, в частности, привел к отстранению сборной РФ от Олимпиады-2018. В России Родченкову заочно предъявлено обвинение по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я не думаю, что это повод для комментариев из Кремля. Всем должно быть хорошо известно, скажем так, глубокая противоречивость личности Родченкова, поэтому, конечно, нужно весьма осторожно относиться к любым материалам, которые основаны на любых его заявлениях».
Напомним, фильм Брайана Фогеля «Икар» с участием информатора WADA Григория Родченкова стал обладателем «Оскара» в номинации «Лучший документальный фильм».
Бежавший в США Родченков стал главным информатором скандального расследования WADA. Доклад WADA, в частности, привел к отстранению сборной РФ от Олимпиады-2018. В России Родченкову заочно предъявлено обвинение по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
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