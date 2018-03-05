Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  

    Песков отказался комментировать вручение «Оскара» фильму о Родченкове

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Mike Blake
    Песков отказался комментировать вручение «Оскара» фильму о Родченкове

    Песков отказался комментировать вручение «Оскара» фильму о Родченкове

    Песков отказался комментировать вручение «Оскара» фильму о Родченкове
  • Фото: Reuters © 2018, Mike Blake

    • В Кремле отказались комментировать присуждение «Оскара» документальному фильму «Икар», главным героем которого стал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал с осторожностью относиться к информации, исходящей от Родченкова.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я не думаю, что это повод для комментариев из Кремля. Всем должно быть хорошо известно, скажем так, глубокая противоречивость личности Родченкова, поэтому, конечно, нужно весьма осторожно относиться к любым материалам, которые основаны на любых его заявлениях».

    Напомним, фильм Брайана Фогеля «Икар» с участием информатора WADA Григория Родченкова стал обладателем «Оскара» в номинации «Лучший документальный фильм».

    смотреть«Трус» в балаклаве: Родченков обвинил в допинг-махинациях весь мир
    «Трус» в балаклаве: Родченков обвинил в допинг-махинациях весь мир
    Бежавший в США Родченков стал главным информатором скандального расследования WADA. Доклад WADA, в частности, привел к отстранению сборной РФ от Олимпиады-2018. В России Родченкову заочно предъявлено обвинение по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

    Новости по теме

    Оскар-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru