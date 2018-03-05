Стали известны подробности истории с продажей в
секс-рабство 18-летней девушки из Москвы. Выяснилось, что две подруги уговорили ее отправиться в гости к гражданину Турции — так сказать, на свидание. Но о том, что оттуда она не вернется, не предупредили.
В распоряжении НТВ оказались кадры, на которых видно, как девушки, одна из которых — финалистка конкурса красоты «Миссис Россия — 2017», получают деньги от посредников. В этот момент их задержали. Как выяснили сыщики, студентки столичного вуза решили подзаработать преступным путем. Они хотели продать невинность знакомой за полтора миллиона рублей.
Елена Марковская, старший помощник руководителя московского СУ на транспорте СКР: «К преступлению злоумышленницы готовились заранее. Покупателя искали в Интернете, но осуществить продажу не смогли, потому что фигурантки были задержаны в рамках мероприятий».
Как вообще у них возникла эта идея — подозреваемые сейчас рассказывают правоохранителям. О потерпевшей известно, что ее зовут Ксения. Она модель, участвовала в нескольких показах.
Впрочем, в этой истории не все так однозначно. Согласно предварительным данным, Ксения сама решила продать свою девственность. И ей якобы предложили несколько вариантов. По неофициальной информации, девушку хотели отправить в Турцию к состоятельному клиенту. Однако в самый последний момент Ксения передумала. Как уже потом признались обвиняемые, сделка на самом деле подразумевала не одну ночь с богачом, а полное подчинение прихотям заказчика на неопределенный срок.
О том, что Ксения изначально сама хотела продать невинность, может свидетельствовать и тот факт, что в аэропорту, где произошло задержание, модель не пыталась позвать на помощь. Ни полицейским, ни пассажирам или сотрудникам воздушной гавани не сообщила, что ее якобы похитили.
Между тем в СК уже завели уголовное дело против двух женщин. По статье о торговле людьми, а суд избрал им меру пресечения. Одну отправили под домашний арест, другую под стражу. Сама же Ксения признана потерпевшей и дает свидетельские показания. Оперативникам в том числе предстоит установить и имя покупателя, сообщает корреспондент НТВ Антон Талпа.
Елена Марковская, старший помощник руководителя московского СУ на транспорте СКР: «К преступлению злоумышленницы готовились заранее. Покупателя искали в Интернете, но осуществить продажу не смогли, потому что фигурантки были задержаны в рамках мероприятий».
Как вообще у них возникла эта идея — подозреваемые сейчас рассказывают правоохранителям. О потерпевшей известно, что ее зовут Ксения. Она модель, участвовала в нескольких показах.
Впрочем, в этой истории не все так однозначно. Согласно предварительным данным, Ксения сама решила продать свою девственность. И ей якобы предложили несколько вариантов. По неофициальной информации, девушку хотели отправить в Турцию к состоятельному клиенту. Однако в самый последний момент Ксения передумала. Как уже потом признались обвиняемые, сделка на самом деле подразумевала не одну ночь с богачом, а полное подчинение прихотям заказчика на неопределенный срок.
О том, что Ксения изначально сама хотела продать невинность, может свидетельствовать и тот факт, что в аэропорту, где произошло задержание, модель не пыталась позвать на помощь. Ни полицейским, ни пассажирам или сотрудникам воздушной гавани не сообщила, что ее якобы похитили.
Между тем в СК уже завели уголовное дело против двух женщин. По статье о торговле людьми, а суд избрал им меру пресечения. Одну отправили под домашний арест, другую под стражу. Сама же Ксения признана потерпевшей и дает свидетельские показания. Оперативникам в том числе предстоит установить и имя покупателя, сообщает корреспондент НТВ Антон Талпа.
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