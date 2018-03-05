Роспотребнадзор перед 8 Марта напомнил простые правила выбора парфюмерии

Накануне Международного женского дня Роспотребнадзор напомнил россиянам, как правильно выбирать духи.

Ведомство обращает внимание, что продавец обязан дать покупателю возможность познакомиться с запахом духов, одеколона или туалетной воды. Использоваться при этом могут бумажные блоттеры — полоски-тестеры, также подойдут лакмусовые бумажки, пропитанные «душистой жидкостью».



Роспотребнадзор советует гражданам не бояться просить товарно-сопроводительную документацию на духи, а если они находятся в целлофане или обернуты лентой, надо не стесняться просить продавца проверить, как работает аэрозольная упаковка.