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    Роспотребнадзор перед 8 Марта напомнил простые правила выбора парфюмерии. 8 Марта, Роспотребнадзор, магазины, парфюмерия, торговля, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоспотребнадзор перед 8 Марта напомнил простые правила выбора парфюмерии

    Роспотребнадзор перед 8 Марта напомнил простые правила выбора парфюмерии

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    Роспотребнадзор перед 8 Марта напомнил простые правила выбора парфюмерии

    Роспотребнадзор перед 8 Марта напомнил простые правила выбора парфюмерии

    Роспотребнадзор перед 8 Марта напомнил простые правила выбора парфюмерии

      Накануне Международного женского дня Роспотребнадзор напомнил россиянам, как правильно выбирать духи.

      Ведомство обращает внимание, что продавец обязан дать покупателю возможность познакомиться с запахом духов, одеколона или туалетной воды. Использоваться при этом могут бумажные блоттеры — полоски-тестеры, также подойдут лакмусовые бумажки, пропитанные «душистой жидкостью».

      Роспотребнадзор советует гражданам не бояться просить товарно-сопроводительную документацию на духи, а если они находятся в целлофане или обернуты лентой, надо не стесняться просить продавца проверить, как работает аэрозольная упаковка.

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