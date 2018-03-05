Время перемен: Китай готовится править конституцию

В Пекине открылась сессия Всекитайского собрания народных представителей. Перемены, которые должен одобрить высший законодательный орган Китая, уже сравнивают с советской перестройкой.

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конституции

Наиболее значимая из поправок касается конституции. Если ее одобрят, председатель КНР и его заместитель смогут занимать свои посты более двух сроков подряд. Таким образом, нынешний китайский лидер Си Цзиньпин, которого, скорее всего, изберут на новый срок, сможет и в дальнейшем претендовать на этот пост.



Обещают и масштабный план по борьбе с коррупцией. В составе кабинета министров ожидаются большие перемены. Также законодатели утвердят план экономического развития страны и рекордный военный бюджет, который вырастет на 8% и превысит триллион юаней (примерно 175 миллиардов долларов).