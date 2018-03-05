На Камчатке готовятся к рекордной гонке каюров

В Петропавловске-Камчатском идут последние приготовления к традиционной гонке каюров (погонщиков собачьих упряжек). В этом году участники могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Им предстоит преодолеть более 2 тысяч километров в условиях экстремальных морозов и полного отсутствия средств навигации.

У камчатских лыжников сегодня выходной. Вместо них на трассах биатлонного комплекса состязаются истинные покорители зимнего бездорожья — каюры. Лихие заезды перед зрительскими трибунами, по сути, станут прологом большой «Берингии» — ежегодного многодневного марафона. Протяженность спринтерской дистанции составляет 10 километров. Для многих каюров это сущий пустяк.



В прошлом году Герман Айначгин преодолел, как и все его соперники, полторы тысячи километров, но финишировал в итоге последним. Чтобы новая попытка обернулась удачей, за своего земляка болеют все чукчи его родного села. В отличие от большинства участников, представители аборигенных народов используют не спортивные, а традиционные деревянные нарты. В отдаленных районах на севере Камчатки это до сих пор самое надежное средство передвижения. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.