Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  

    В Кремле прокомментировали спор «Газпрома» с «Нафтогазом»

    комментировать

    В Кремле прокомментировали спор «Газпрома» с «Нафтогазом»

    В Кремле прокомментировали спор «Газпрома» с «Нафтогазом»

    Спор между российским «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» должен решаться в юридической плоскости.

    Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос прокомментировать газовый спор с Украиной.

    Ранее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что из-за расторжения контракта с «Газпромом» Украине пришлось закупать газ из Европы по цене до 1325 долларов за тысячу кубометров — это в четыре раза больше стоимости российского газа на экспорт. При этом, по мнению украинской стороны, разницу в цене должна компенсировать российская монополия.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я не стал бы комментировать заявления украинской стороны, поскольку ситуация подлежит урегулированию в юридической плоскости — ей занимаются юристы».

    Представитель Кремля отметил, что позиция «Газпрома» по данному вопросу «достаточно последовательна и, конечно, компания будет свои интересы защищать».

    смотретьВ «Газпроме» прокомментировали решение арбитража по иску к «Нафтогазу»
    В «Газпроме» прокомментировали решение арбитража по иску к «Нафтогазу»
    Ранее арбитраж Стокгольма обязал «Газпром» уплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с «Нафтогазом». Глава «Газпрома» отметил, что арбитры объяснили свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики, и подчеркнул, что «Газпром» категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины. Также российский концерн объявил о расторжении всех контрактов с Украиной.

    Новости по теме

    Долг Украины «Газпрому»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru