В Кремле прокомментировали спор «Газпрома» с «Нафтогазом»

Спор между российским «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» должен решаться в юридической плоскости.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос прокомментировать газовый спор с Украиной.
Ранее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что из-за расторжения контракта с «Газпромом» Украине пришлось закупать газ из Европы по цене до 1325 долларов за тысячу кубометров — это в четыре раза больше стоимости российского газа на экспорт. При этом, по мнению украинской стороны, разницу в цене должна компенсировать российская монополия.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я не стал бы комментировать заявления украинской стороны, поскольку ситуация подлежит урегулированию в юридической плоскости — ей занимаются юристы».
Представитель Кремля отметил, что позиция «Газпрома» по данному вопросу «достаточно последовательна и, конечно, компания будет свои интересы защищать».
Ранее арбитраж Стокгольма обязал «Газпром» уплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с «Нафтогазом». Глава «Газпрома» отметил, что арбитры объяснили свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики, и подчеркнул, что «Газпром» категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины. Также российский концерн объявил о расторжении всех контрактов с Украиной.
Ранее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что из-за расторжения контракта с «Газпромом» Украине пришлось закупать газ из Европы по цене до 1325 долларов за тысячу кубометров — это в четыре раза больше стоимости российского газа на экспорт. При этом, по мнению украинской стороны, разницу в цене должна компенсировать российская монополия.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я не стал бы комментировать заявления украинской стороны, поскольку ситуация подлежит урегулированию в юридической плоскости — ей занимаются юристы».
Представитель Кремля отметил, что позиция «Газпрома» по данному вопросу «достаточно последовательна и, конечно, компания будет свои интересы защищать».
Ранее арбитраж Стокгольма обязал «Газпром» уплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с «Нафтогазом». Глава «Газпрома» отметил, что арбитры объяснили свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики, и подчеркнул, что «Газпром» категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины. Также российский концерн объявил о расторжении всех контрактов с Украиной.
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