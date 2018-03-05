Задержанные в Москве торговки секс-рабынями арестованы

В Москве арестованы две женщины, которые пытались продать
18-летнюю девушку в сексуальное рабство в аэропорту Домодедово.
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Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, две женщины 22 и 19 лет пытались продать в сексуальное рабство 18-летнюю девушку. По данным правоохранителей, состоятельного покупателя они нашли в одной из стран Ближнего Востока через закрытые группы в социальных сетях.
Злоумышленниц задержали в аэропорту Домодедово в момент передачи им 1,5 млн рублей. Сейчас одна из них отправлена под домашний арест, а вторая заключена под стражу.
Возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Женщинам грозит до шести лет лишения свободы.
Злоумышленниц задержали в аэропорту Домодедово в момент передачи им 1,5 млн рублей. Сейчас одна из них отправлена под домашний арест, а вторая заключена под стражу.
Возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Женщинам грозит до шести лет лишения свободы.
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