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    Задержанные в Москве торговки секс-рабынями арестованы. МВД, задержание, рабство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗадержанные в Москве торговки секс-рабынями арестованы

    Задержанные в Москве торговки секс-рабынями арестованы

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    Задержанные в Москве торговки <nobr>секс-рабынями</nobr> арестованы

    Задержанные в Москве торговки секс-рабынями арестованы

    Задержанные в Москве торговки <nobr>секс-рабынями</nobr> арестованы

      В Москве арестованы две женщины, которые пытались продать 18-летнюю девушку в сексуальное рабство в аэропорту Домодедово.

      Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, две женщины 22 и 19 лет пытались продать в сексуальное рабство 18-летнюю девушку. По данным правоохранителей, состоятельного покупателя они нашли в одной из стран Ближнего Востока через закрытые группы в социальных сетях.

      Злоумышленниц задержали в аэропорту Домодедово в момент передачи им 1,5 млн рублей. Сейчас одна из них отправлена под домашний арест, а вторая заключена под стражу.

      Возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Женщинам грозит до шести лет лишения свободы.


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