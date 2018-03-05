Президент России учредил знак отличия «За наставничество»

Президент России Владимир Путин учредил знак отличия «За наставничество».
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Новым знаком будут отмечены лучшие наставники молодежи из числа работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта,а также инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, врачи, работники культуры и деятели искусства «за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет».
Сам знак представляет собой круглую медаль диаметром 32 мм из серебра с позолотой. На лицевой стороне знака изображено восходящее солнце, на фоне лучей которого расположены знак атома, книги, шестеренки, циркуля и лиры. По окружности знака — венок из пшеничных колосьев золотистого цвета. На оборотной стороне — рельефная надпись: «За наставничество».
Знак должен носиться на правой стороне груди. Миниатюрная копия знака отличия «За наставничество» должна находиться на уровне петлицы левого лацкана гражданского костюма.
Новым знаком будут отмечены лучшие наставники молодежи из числа работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта,а также инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, врачи, работники культуры и деятели искусства «за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет».
Сам знак представляет собой круглую медаль диаметром 32 мм из серебра с позолотой. На лицевой стороне знака изображено восходящее солнце, на фоне лучей которого расположены знак атома, книги, шестеренки, циркуля и лиры. По окружности знака — венок из пшеничных колосьев золотистого цвета. На оборотной стороне — рельефная надпись: «За наставничество».
Знак должен носиться на правой стороне груди. Миниатюрная копия знака отличия «За наставничество» должна находиться на уровне петлицы левого лацкана гражданского костюма.
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