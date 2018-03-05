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    Президент России учредил знак отличия «За наставничество»

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    • Фото: publication.pravo.gov.ru
    Президент России учредил знак отличия «За наставничество»

    Президент России учредил знак отличия «За наставничество»

    Президент России учредил знак отличия «За наставничество»
  • Фото: publication.pravo.gov.ru

    • Президент России Владимир Путин учредил знак отличия «За наставничество».

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Новым знаком будут отмечены лучшие наставники молодежи из числа работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта,а также инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, врачи, работники культуры и деятели искусства «за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет».

    Сам знак представляет собой круглую медаль диаметром 32 мм из серебра с позолотой. На лицевой стороне знака изображено восходящее солнце, на фоне лучей которого расположены знак атома, книги, шестеренки, циркуля и лиры. По окружности знака — венок из пшеничных колосьев золотистого цвета. На оборотной стороне — рельефная надпись: «За наставничество».

    Знак должен носиться на правой стороне груди. Миниатюрная копия знака отличия «За наставничество» должна находиться на уровне петлицы левого лацкана гражданского костюма.

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