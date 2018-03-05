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    В городах-участниках ЧМ-2018 откроют приюты для бездомных животных

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    В городах-участниках ЧМ-2018 откроют приюты для бездомных животных

    В <nobr>городах-участниках</nobr> <nobr>ЧМ-2018</nobr> откроют приюты для бездомных животных

    Оргкомитет «Россия — 2018» и Министерство спорта намерены обязать регионы, города которых примут матчи ЧМ-2018, построить в них приюты для бездомных животных.

    Проверять построенные приюты будет комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета Владимир Бурматов.

    Владимир Бурматов, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды: «На прошедшей неделе мы пригласили замминистра спорта Павла Новикова, представителей оргкомитета ЧМ по футболу, Минприроды и Минсельхоза, и потребовали, чтобы были приняты дополнительные меры в отношении бездомных животных. Насколько мне известно, сейчас Минспорта и оргкомитет ЧМ передают в регионы типовые проекты приютов, которые должны быть оперативно построены к началу ЧМ».

    По словам Владимира Бурматова, типовые проекты уже реализованы в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. По окончании чемпионата построенные приюты будут работать «на благо этих регионов» наряду со спортивными объектами и дорогами.

    Информацию об этом подтвердили в оргкомитете и спортивном ведомстве.

    Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Среди городов-участников — Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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