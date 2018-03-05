Эхо сексуальных скандалов и шутки о русских хакерах: чем запомнится вручение «Оскаров»

Этой ночью киноманы по всему миру следили за событиями в
Лос-Анджелесе. Там в 90-й раз вручили золотых «Оскаров». Лучшим фильмом этого года стала мелодрама «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо. Картина боролась за победу сразу в 13 номинациях, но взяла только 4 статуэтки.
В этот раз на красном ковре «Оскара» не только одежда красила человека. Помимо нарядов от кутюр и драгоценностей, не менее важным было какой значок, надет на все эти костюмы. Оранжевый — значит звезда выступает за ограничение продажи оружия в стране. Темно-синий — за равенство полов, против сексуальных домогательств.
К 90-й годовщине «Оскара» Голливуд подошел с большим скандалом. До сих пор не утихли страсти после падения Харви Вайнштейна, одного из столпов американской киноиндустрии, обвиненного в изнасилованиях. Тот же протестный вихрь смел Кевина Спейси, Аффлек, взявший в прошлом году золотую статуэтку за лучшую мужскую роль, на фоне тех же обвинений от участия в этой церемонии отказался. Получилось, что в своем столь почтенном возрасте «Оскар» — чуть ли не единственный мужчина в американском кино, с которого стоит брать пример.
Джимми Киммел, ведущий церемонии «Оскар»: «„Оскар“ — самый любимый и уважаемый мужчина в Голливуде. Посмотрите на него. Руки держит там, где их видно. Никогда грубого слова не скажет, самое главное — причиндалов нет. Он действительно символ ограничений. И именно такие мужчины нужны нам в этом городе».
Среди номинантов оказалось очень много картин о женщинах, впервые в истории награды женщина была номинирована на лучшего оператора, даже звучали шутки, что и самому «Оскару» уже можно было бы сменить пол. Неудивительно, что в такой год лучшим фильмом на иностранном языке (в этой категории была представлена лента российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь») жюри называет картину из Чили «Фантастическая женщина» о судьбе девушки-трансгендера с девушкой-трансгендером же в главной роли.
Еще одним показательным награждением стала статуэтка, присужденная документальной ленте «Икар». Она рассказывает о допинговом скандале в России и сбежавшем в Америку бывшем главе Российской антидопинговой лаборатории Родченкове. Тут к слову и о российских хакерах вспомнили. Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
К 90-й годовщине «Оскара» Голливуд подошел с большим скандалом. До сих пор не утихли страсти после падения Харви Вайнштейна, одного из столпов американской киноиндустрии, обвиненного в изнасилованиях. Тот же протестный вихрь смел Кевина Спейси, Аффлек, взявший в прошлом году золотую статуэтку за лучшую мужскую роль, на фоне тех же обвинений от участия в этой церемонии отказался. Получилось, что в своем столь почтенном возрасте «Оскар» — чуть ли не единственный мужчина в американском кино, с которого стоит брать пример.
Джимми Киммел, ведущий церемонии «Оскар»: «„Оскар“ — самый любимый и уважаемый мужчина в Голливуде. Посмотрите на него. Руки держит там, где их видно. Никогда грубого слова не скажет, самое главное — причиндалов нет. Он действительно символ ограничений. И именно такие мужчины нужны нам в этом городе».
Среди номинантов оказалось очень много картин о женщинах, впервые в истории награды женщина была номинирована на лучшего оператора, даже звучали шутки, что и самому «Оскару» уже можно было бы сменить пол. Неудивительно, что в такой год лучшим фильмом на иностранном языке (в этой категории была представлена лента российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь») жюри называет картину из Чили «Фантастическая женщина» о судьбе девушки-трансгендера с девушкой-трансгендером же в главной роли.
Еще одним показательным награждением стала статуэтка, присужденная документальной ленте «Икар». Она рассказывает о допинговом скандале в России и сбежавшем в Америку бывшем главе Российской антидопинговой лаборатории Родченкове. Тут к слову и о российских хакерах вспомнили. Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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