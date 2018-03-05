Калужский чиновник внедряет смелые инициативы по борьбе с бюрократией

За борьбу с бюрократией взялись в Калужской области. Замглавы администрации района, который ранее работал в одной из местных школ, предлагает смелые проекты и собирается полностью автоматизировать процесс получения документов.

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Про таких как он говорят — младореформаторы, вышедшие из народа, и повернувшиеся к нему лицом.



Алексей Гераськин, заместитель главы администрации Боровского района: «Власть — это такая ноша. Самому что-то взвалить — можно сломаться и даже маленькую толику не принести. Поэтому ключевой момент — слушать людей».



Ну где еще вы видели чиновника, на табличке рядом с кабинетом которого указаны даже личный телефон и электронная почта. Это для тех, у кого нет времени прийти на прием лично. А тянутся к нему ходоки со всей округи. Знают, что не откажет. Кому с жильем нужно помочь, кому с лечением, даже с просьбой изменить маршрут автобуса обращались.



Вот и задумался Алексей Гераськин, как избавить людей от необходимости оббивать пороги чиновников, и предложил внедрить систему, при которой госслужащие сами будут идти им навстречу без лишней бумажной волокиты, — оформлять справки, пересылать и обрабатывать документы разных ведомств в электронном виде.



Алексей Гераськин: «Уже запущен мощнейший маховик вот этих инноваций, создается реестр населения на общегосударственном уровне. Здесь подключены налоговые службы, загс, архивы».



Репутацию неуемного реформатора он заработал еще будучи директором школы в Обнинске. Гераськин не был обременен шаблонным мышлением, не боялся экспериментировать. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.