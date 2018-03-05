Главную премию «Оскар» получила лента «Форма воды»

Фильм «Форма воды» (The Shape of Water) мексиканского режиссера Гильермо дель Торо удостоен главной премии «Оскар».
На награду в номинации «Лучший фильм» в этом году были выдвинуты 9 картин. Наиболее вероятными победителями считались «Форма воды» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).
«Форма воды» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо — это история любви немой уборщицы из американской секретной лаборатории и человека-амфибии. Картина также получила награду за лучшую режиссерскую работу, музыку к фильму и работу художников.
С Гильермо дель Торо за «Оскар» в категории «Лучший режиссер» соперничали Кристофер Нолан с картиной «Дюнкерк» (Dunkirk), Джордан Пил с фильмом «Прочь» (Get Out), Грета Гервиг с «Леди Бёрд» (Lady Bird) и Пол Томас Андерсон, снявший «Призрачную нить» (Phantom Thread).
Приз за лучшую мужскую роль получил Гэри Олдмен, который исполнил роль Уинстона Черчилля в исторической драме «Темные времена» (Darkest Hour). В аналогичной женской номинации победила Фрэнсис Макдорманд за работу в драме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за статуэтку боролась российская лента «Нелюбовь», но драма Андрея Звягинцева уступила награду чилийской картине «Фантастическая женщина». Впрочем, о нашей стране на этой церемонии точно не забыли: «Оскар» за лучший документальный фильм получила картина, рассказывающая о допинге в российском спорте. Ведущий вечера Джимми Киммел пошутил, что Россия точно не вмешивалась в голосование киноакадемиков.
«Форма воды» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо — это история любви немой уборщицы из американской секретной лаборатории и человека-амфибии. Картина также получила награду за лучшую режиссерскую работу, музыку к фильму и работу художников.
С Гильермо дель Торо за «Оскар» в категории «Лучший режиссер» соперничали Кристофер Нолан с картиной «Дюнкерк» (Dunkirk), Джордан Пил с фильмом «Прочь» (Get Out), Грета Гервиг с «Леди Бёрд» (Lady Bird) и Пол Томас Андерсон, снявший «Призрачную нить» (Phantom Thread).
Приз за лучшую мужскую роль получил Гэри Олдмен, который исполнил роль Уинстона Черчилля в исторической драме «Темные времена» (Darkest Hour). В аналогичной женской номинации победила Фрэнсис Макдорманд за работу в драме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за статуэтку боролась российская лента «Нелюбовь», но драма Андрея Звягинцева уступила награду чилийской картине «Фантастическая женщина». Впрочем, о нашей стране на этой церемонии точно не забыли: «Оскар» за лучший документальный фильм получила картина, рассказывающая о допинге в российском спорте. Ведущий вечера Джимми Киммел пошутил, что Россия точно не вмешивалась в голосование киноакадемиков.
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