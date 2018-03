Главную премию «Оскар» получила лента «Форма воды»

На награду в номинации «Лучший фильм» в этом году были выдвинуты 9 картин. Наиболее вероятными победителями считались «Форма воды» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).«Форма воды» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо — это история любви немой уборщицы из американской секретной лаборатории и человека-амфибии. Картина также получила награду за лучшую режиссерскую работу , музыку к фильму и работу художников.С Гильермо дель Торо за «Оскар» в категории «Лучший режиссер» соперничали Кристофер Нолан с картиной «Дюнкерк» (Dunkirk), Джордан Пил с фильмом «Прочь» (Get Out), Грета Гервиг с «Леди Бёрд» (Lady Bird) и Пол Томас Андерсон, снявший «Призрачную нить» (Phantom Thread).Приз за лучшую мужскую роль получил Гэри Олдмен , который исполнил роль Уинстона Черчилля в исторической драме «Темные времена» (Darkest Hour). В аналогичной женской номинации победила Фрэнсис Макдорманд за работу в драме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за статуэтку боролась российская лента «Нелюбовь», но драма Андрея Звягинцева уступила награду чилийской картине «Фантастическая женщина». Впрочем, о нашей стране на этой церемонии точно не забыли: «Оскар» за лучший документальный фильм получила картина, рассказывающая о допинге в российском спорте . Ведущий вечера Джимми Киммел пошутил, что Россия точно не вмешивалась в голосование киноакадемиков.