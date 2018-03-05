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    «Оскар» за лучшую женскую роль получила Фрэнсис Макдорманд

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    • Фото: Reuters © 2018, Lucas Jackson
    «Оскар» за лучшую женскую роль получила Фрэнсис Макдорманд

    «Оскар» за лучшую женскую роль получила Фрэнсис Макдорманд

    «Оскар» за лучшую женскую роль получила Фрэнсис Макдорманд
  • Фото: Reuters © 2018, Lucas Jackson

    • В номинации «Лучшая актриса» премии «Оскар» удостоена Фрэнсис Макдорманд. Она получила награду за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

    Макдорманд попросила всех женщин, которые в этом году были номинированы на «Оскар» в различных категориях, встать со своих кресел. Им долго аплодировали присутствовавшие в зале.

    «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» снял режиссер Мартин Макдонах. Лента рассказывает о кровавых событиях, которые происходят в американской глубинке. Ранее эта картина получила «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм».

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    На «Оскар» за лучшую женскую роль, помимо Фрэнсис Макдорманд, претендовали Салли Хокинс, сыгравшая в «Форме воды» (The Shape of Water), Мэрил Стрип с работой в «Секретном досье» (The Post), Сирша Ронан, снявшаяся в фильме «Леди Бёрд» (Lady Bird), а также Марго Робби, снявшаяся в ленте «Тоня против всех» (I, Tonya).

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