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    «Форма воды» принесла Гильермо дель Торо «Оскар» за лучшую режиссерскую работу

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    «Форма воды» принесла Гильермо дель Торо «Оскар» за лучшую режиссерскую работу

    «Форма воды» принесла Гильермо дель Торо «Оскар» за лучшую режиссерскую работу

    «Форма воды» принесла Гильермо дель Торо «Оскар» за лучшую режиссерскую работу
  • Фото: Associated Press © 2018, Chris Pizzello

    • Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды» (The Shape of Water) получил «Оскар» в номинации «Лучший режиссер».

    «Форма воды» рассказывает историю немой уборщицы Элизы, которая в 1960-х годах в США работает в тайной правительственной лаборатории. Действие разворачивается во времена холодной войны. Жизнь героини меняется, когда она узнает о секретном эксперименте. Выяснилось, что в стенах лаборатории проводятся опыты над человеком-амфибией.

    Фильм «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо также получил «Оскары» в категории «Лучшая музыка» и номинациях за зрелищность.

    Что касается номинации «Лучший режиссер», то в ней были представлены Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Грета Гервиг («Леди Берд»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь»).

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