«Форма воды» принесла Гильермо дель Торо «Оскар» за лучшую режиссерскую работу

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«Форма воды» рассказывает историю немой уборщицы Элизы, которая в 1960-х годах в США работает в тайной правительственной лаборатории. Действие разворачивается во времена холодной войны. Жизнь героини меняется, когда она узнает о секретном эксперименте. Выяснилось, что в стенах лаборатории проводятся опыты над человеком-амфибией.Фильм «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо также получил «Оскары» в категории «Лучшая музыка» и номинациях за зрелищность.Что касается номинации «Лучший режиссер», то в ней были представлены Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Грета Гервиг («Леди Берд»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь»).Юбилейная, 90-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.