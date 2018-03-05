В Германии предлагают переписать текст гимна на «гендерно нейтральный»

Уполномоченная по вопросам равноправия полов в германском министерстве по делам семьи Кристин
Розе-Меринг считает необходимым изменить текст немецкого гимна, чтобы сделать его «гендерно нейтральным».
Как пишет Bild, с инициативой переписать текст гимна Розе-Меринг выступила в отчете, приуроченном Международному женскому дню. Предлагается, в частности, изменить фразу «братски с сердцем и рукой» на «бодро с сердцем и рукой», а вместо «отечество» использовать слово «родина».
Кристин Розе-Меринг приводит в пример соседнюю Австрию, где с 2012 года стали петь «родина великих дочерей и сыновей», вместо просто «сыновей». Кроме того, в начале 2018 года канадский сенат принял закон об изменении слов в тексте гимна на «гендерно-нейтральные: „любовь к отечеству во всех твоих сыновьях“» заменили на «любовь к отечеству во всех нас».
Текст национального гимна Германии основан на стихах поэта Генриха Гофмана фон Фаллерслебена, датированных 1841 годом. С 1991 года официально используется только третья строфа стихотворения.
Кристин Розе-Меринг приводит в пример соседнюю Австрию, где с 2012 года стали петь «родина великих дочерей и сыновей», вместо просто «сыновей». Кроме того, в начале 2018 года канадский сенат принял закон об изменении слов в тексте гимна на «гендерно-нейтральные: „любовь к отечеству во всех твоих сыновьях“» заменили на «любовь к отечеству во всех нас».
Текст национального гимна Германии основан на стихах поэта Генриха Гофмана фон Фаллерслебена, датированных 1841 годом. С 1991 года официально используется только третья строфа стихотворения.
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