На Камчатке две иномарки и снегоуборочная машина устроили ДТП с пострадавшими

Инспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, которую на Камчатке устроили две легковушки и снегоуборочная техника.
Как передает РИА Новости со ссылкой на МВД по Елизовскому району, на 7-м километре дороги, соединяющей Елизово и поселок Паратунка, столкнулись два легковых автомобиля и чистившая снег машина коммунальной службы.
Сообщается, что 75-летний житель поселка Термальный на Subaru Impreza врезался во встречную снегоуборочную технику, которая приводила в порядок проезжую часть. От удара Subaru отбросило в автомобиль Toyota Corolla (двигался во встречном направлении за коммунальной машиной), за рулем которого находилась 35-летняя жительница поселка Паратунка.
В результате ДТП серьезные ранения получили оба водителя, они госпитализированы в травматологическое отделение Елизовской районной больницы. Кроме того, в ДТП пострадал 5-летний ребенок, ехавший в Toyota Corolla.
Сообщается, что 75-летний житель поселка Термальный на Subaru Impreza врезался во встречную снегоуборочную технику, которая приводила в порядок проезжую часть. От удара Subaru отбросило в автомобиль Toyota Corolla (двигался во встречном направлении за коммунальной машиной), за рулем которого находилась 35-летняя жительница поселка Паратунка.
В результате ДТП серьезные ранения получили оба водителя, они госпитализированы в травматологическое отделение Елизовской районной больницы. Кроме того, в ДТП пострадал 5-летний ребенок, ехавший в Toyota Corolla.
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