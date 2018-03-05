«Нелюбовь» Звягинцева уступила «Оскар» «Фантастической женщине» из Чили

Фильм чилийца Себастьяна Лелио обошел «Нелюбовь» Андрея Звягинцева в борьбе за награду «Лучший фильм на иностранном языке».
Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева уступил картине чилийца Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» премии Американской киноакадемии «Оскар».
90-я юбилейная церемония проходит в эти минуты в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. В категории «Лучший фильм на иностранном языке» соперничали также «Оскорбление» ливанского режиссера Зиада Дуэри, «„Квадрат“ шведа Рубена Эстлунда» и «О теле и душе» венгерского режиссера Ильдико Эньеди.
Мировая премьера фильма «Нелюбовь» прошла на 70-м Каннском фестивале, где картина получила Приз жюри. Кроме того, она завоевала большой приз Международного фестиваля в Мюнхене, Гран-при Лондонского международного кинофестиваля и премию «Сезар».
«Нелюбовь» — это история московской семьи, в которой супруги (Марьяна Спивак и Алексей Розин) собираются развестись, но не могут решить, с кем останется сын Алёша (Матвей Новиков). Мальчик чувствует, что не нужен родителям и после очередной их ссоры пропадает.
90-я юбилейная церемония проходит в эти минуты в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. В категории «Лучший фильм на иностранном языке» соперничали также «Оскорбление» ливанского режиссера Зиада Дуэри, «„Квадрат“ шведа Рубена Эстлунда» и «О теле и душе» венгерского режиссера Ильдико Эньеди.
Мировая премьера фильма «Нелюбовь» прошла на 70-м Каннском фестивале, где картина получила Приз жюри. Кроме того, она завоевала большой приз Международного фестиваля в Мюнхене, Гран-при Лондонского международного кинофестиваля и премию «Сезар».
«Нелюбовь» — это история московской семьи, в которой супруги (Марьяна Спивак и Алексей Розин) собираются развестись, но не могут решить, с кем останется сын Алёша (Матвей Новиков). Мальчик чувствует, что не нужен родителям и после очередной их ссоры пропадает.
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