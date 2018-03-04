Полиция Подмосковья уточнила данные о погибших в ДТП с автобусом

Погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса нет, сообщили в подмосковном управлении МВД.
Погибших в ДТП с пассажирским автобусом на трассе «Дон» в Подмосковье нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного управления МВД.
Пресс-служба ГУ МВД по Московской области: «На федеральной трассе М-4 „Дон“ в районе 35-го км произошло ДТП с участием одного автобуса».
Ранее сообщалось, что в ДТП с двумя автобусами на трассе М-4 недалеко от города Домодедова погибли два человека.
Авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением, уточнили в пресс-службе. Автобус занесло, и он столкнулся с боковым разделительным ограждением, из-за чего улетел в кювет и перевернулся. По данным источника агентства в экстренных службах, в ДТП пострадали пять человек, врачи осматривают их на месте. Всего в автобусе ехали 22 человека, сейчас они находятся в пункте временного размещения. На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства происшествия.
По данным подмосковного управления МВД, в нескольких километрах от этого места произошло еще одно ДТП с участием автобуса: из-за плохих погодных условий машина врезалась в сугроб.
Москва и Подмосковье сегодня переживают очередной удар стихии. Весь день в регионе идет снег; как сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков, за день сугробы в городе выросли более чем на 16 сантиметров.
Пресс-служба ГУ МВД по Московской области: «На федеральной трассе М-4 „Дон“ в районе 35-го км произошло ДТП с участием одного автобуса».
Ранее сообщалось, что в ДТП с двумя автобусами на трассе М-4 недалеко от города Домодедова погибли два человека.
Авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением, уточнили в пресс-службе. Автобус занесло, и он столкнулся с боковым разделительным ограждением, из-за чего улетел в кювет и перевернулся. По данным источника агентства в экстренных службах, в ДТП пострадали пять человек, врачи осматривают их на месте. Всего в автобусе ехали 22 человека, сейчас они находятся в пункте временного размещения. На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства происшествия.
По данным подмосковного управления МВД, в нескольких километрах от этого места произошло еще одно ДТП с участием автобуса: из-за плохих погодных условий машина врезалась в сугроб.
Москва и Подмосковье сегодня переживают очередной удар стихии. Весь день в регионе идет снег; как сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков, за день сугробы в городе выросли более чем на 16 сантиметров.
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