Асад обвинил коалицию США в поддержке террористов

Международная коалиция во главе США поддерживает террористические организации на Ближнем Востоке, заявил президент Сирии.
Международная коалиция во главе с США поддерживает боевиков ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусры» и других террористических группировок, заявил в воскресенье на пресс-конференции после встречи с замглавы МИД Ирана президент Сирии Башар Асад.
Башар Асад, президент Сирии: «Западная коалиция является военно-воздушными силами для ИГИЛ. Эта коалиция поддерживает ИГИЛ, „Джебхат ан-Нусру“ и другие аналогичные им террористические группировки».
Напомним, организации ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» запрещены в России.
Асад также заявил, что западные страны используют тему применения химического оружия в Сирии как повод для нанесения авиаударов по правительственным силам, передает РИА Новости.
Президент Сирии добавил, что сирийская армия будет продолжать военную операцию против боевиков в Восточной Гуте, но будет соблюдать гуманитарные паузы, так как мирных жителей необходимо вывести из окружения террористов. Напомним, по данным Минобороны РФ, гуманитарная пауза в Восточной Гуте в воскресенье не была соблюдена в шестой раз подряд, и из-за обстрелов боевиками из города снова не вышел ни один человек.
Башар Асад, президент Сирии: «Западная коалиция является военно-воздушными силами для ИГИЛ. Эта коалиция поддерживает ИГИЛ, „Джебхат ан-Нусру“ и другие аналогичные им террористические группировки».
Напомним, организации ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» запрещены в России.
Асад также заявил, что западные страны используют тему применения химического оружия в Сирии как повод для нанесения авиаударов по правительственным силам, передает РИА Новости.
Президент Сирии добавил, что сирийская армия будет продолжать военную операцию против боевиков в Восточной Гуте, но будет соблюдать гуманитарные паузы, так как мирных жителей необходимо вывести из окружения террористов. Напомним, по данным Минобороны РФ, гуманитарная пауза в Восточной Гуте в воскресенье не была соблюдена в шестой раз подряд, и из-за обстрелов боевиками из города снова не вышел ни один человек.
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