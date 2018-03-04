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    Болельщик устроил возгорание на матче «Спартак» — «Локомотив» в Москве

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    • Фото: Евгений Березин, Степан Чибисов / vk.com
    Болельщик устроил возгорание на матче «Спартак» — «Локомотив» в Москве

    Болельщик устроил возгорание на матче «Спартак» — «Локомотив» в Москве

    Болельщик устроил возгорание на матче «Спартак» — «Локомотив» в Москве
  • Фото: Евгений Березин, Степан Чибисов / vk.com

    • Полиция задержала более 15 человек после возгорания на трибунах стадиона «Черкизово».

    Пожарные в воскресенье потушили возгорание на трибунах столичного стадиона «Черкизово», которое устроил один из болельщиков во время матча «„Спартак“ — Локомотив». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

    Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «Во время матча на стадионе „Черкизово“ болельщик зажег фальшфейер. Обеспечивающий на стадионе пожарную безопасность пожарно-спасательный наряд ликвидировал огнетушителем зажженное сигнальное пиротехническое устройство».

    Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что после инцидента полиция задержала более 15 человек, находившихся в этом секторе. Сообщений о пострадавших не поступало.

    Источник: «Все они доставлены в отдел полиции, проверяется их причастность к противоправным действиям, опрашиваются свидетели и очевидцы, проверяются камеры видеонаблюдения».

    Встреча «Локомотива» и «Спартака» в рамках 21-го тура чемпионата России завершилась со счетом 0:0. Матч прошел в непростых условиях: перед его началом в Москве снова начался сильный снегопад.

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