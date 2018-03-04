Британец выжил после удара в 11 тысяч вольт

Житель Великобритании прикоснулся к ветке дерева, находящейся на линии электропередачи под напряжением в 11 киловольт, и при этом ощутил только легкое покалывание в кончиках пальцев.
Всё случилось в городе Моттрам неподалеку от Манчестера, где прошел шторм «Эмма». После шторма на линиях электропередачи осталось много мусора и веток деревьев. Мужчина как раз и попытался убрать одну из них, сообщается на сайте энергетической компании Electricity North West.
Однако, ощутив покалывание, британец отказался от своей затеи и вызвал специалистов. Они отметили, что в тот момент линия находилась под напряжением в 11 киловольт, отключили подачу электричества и посоветовали мужчине больше не подходить к месту происшествия.
По мнению электриков, мужчина — самый удачливый из ныне живущих, потому что смог избежать верной смерти. Также эксперты пояснили, что выжить британцу помогли перчатки и сапоги, которые были на нем в момент происшествия. Кроме того, ветка была полностью сухой и сила тока оказалась сравнительно небольшой.
Однако, ощутив покалывание, британец отказался от своей затеи и вызвал специалистов. Они отметили, что в тот момент линия находилась под напряжением в 11 киловольт, отключили подачу электричества и посоветовали мужчине больше не подходить к месту происшествия.
По мнению электриков, мужчина — самый удачливый из ныне живущих, потому что смог избежать верной смерти. Также эксперты пояснили, что выжить британцу помогли перчатки и сапоги, которые были на нем в момент происшествия. Кроме того, ветка была полностью сухой и сила тока оказалась сравнительно небольшой.
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