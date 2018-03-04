В Подмосковье на трассе за несколько часов произошло 20 ДТП

На трассе
М-4 «Дон» в Домодедовском районе Московской области из-за сложных дорожных условий за один день произошло порядка 20 аварий.
Источник в экстренных службах региона отметил, что многочисленные ДТП фиксировались на разных участках трассы «Дон». По предварительным данным, люди не пострадали.
Серьезная авария произошла сегодня и в Чеховском районе Подмосковья. Там водитель рейсового автобуса, не справившись с управлением, столкнулся со снегоуборочной машиной. По данным СМИ, в автобусе были граждане Украины. Погиб один пассажир, еще один пострадал.
Утром сообщалось о массовом ДТП на Можайском шоссе в Москве: там одновременно столкнулись сразу 8 автомобилей. Машины перекрыли три из четырех полос, что привело к серьезному затору.
Обрушившийся сегодня на Москву снегопад будет идти почти сутки и может стать самым мощным за последние 68 лет. О мощном снегопаде было известно заранее. Информационный центр Транспортного комплекса Москвы накануне предупредил, что движение по дорогам может быть затруднено из-за метели, гололедицы и снежных заносов и попросил автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Сейчас с последствиями снегопада в Москве борются около 10 тысяч единиц техники.
Новый снежный залп ожидается также и в Международный женский день. В праздники в столице «потеплеет» до минус 2.
Серьезная авария произошла сегодня и в Чеховском районе Подмосковья. Там водитель рейсового автобуса, не справившись с управлением, столкнулся со снегоуборочной машиной. По данным СМИ, в автобусе были граждане Украины. Погиб один пассажир, еще один пострадал.
Утром сообщалось о массовом ДТП на Можайском шоссе в Москве: там одновременно столкнулись сразу 8 автомобилей. Машины перекрыли три из четырех полос, что привело к серьезному затору.
Обрушившийся сегодня на Москву снегопад будет идти почти сутки и может стать самым мощным за последние 68 лет. О мощном снегопаде было известно заранее. Информационный центр Транспортного комплекса Москвы накануне предупредил, что движение по дорогам может быть затруднено из-за метели, гололедицы и снежных заносов и попросил автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Сейчас с последствиями снегопада в Москве борются около 10 тысяч единиц техники.
Новый снежный залп ожидается также и в Международный женский день. В праздники в столице «потеплеет» до минус 2.
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