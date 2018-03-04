Эксперты вычислили средний срок службы гаджетов Apple

Аналитики из компании Asymco высчитали средний срок использования смартфонов и других устройств Apple.
Согласно расчетам экспертов, средний срок службы устройств от Apple составляет чуть больше четырех лет. К такому выводу специалисты пришли на основании открытых данных о продажах корпорации, из которых следует, что на данный момент по всему миру продано 2,05 млрд смартфонов и компьютеров. При этом 750 млн устройств больше не используются.
Такое количество, отмечают исследователи, было накоплено в третьем квартале 2013 года. От него нас отделяют четыре года и три месяца. По мнению экспертов, это и есть средний срок эксплуатации техники Apple.
Между тем, как пишет Business Insider, любители iPhone стараются как можно дольше не расставаться со своими гаджетами.
Ранее сообщалось, что до конца 2018 года Apple намерена выпустить три новые модели iPhone. Среди новых моделей будут обновленная версия iPhone X, бюджетная версия iPhone, а также смартфон с самым большим из когда-либо производимых корпорацией экраном. Он выйдет под кодовым названием D33.
Такое количество, отмечают исследователи, было накоплено в третьем квартале 2013 года. От него нас отделяют четыре года и три месяца. По мнению экспертов, это и есть средний срок эксплуатации техники Apple.
Между тем, как пишет Business Insider, любители iPhone стараются как можно дольше не расставаться со своими гаджетами.
Ранее сообщалось, что до конца 2018 года Apple намерена выпустить три новые модели iPhone. Среди новых моделей будут обновленная версия iPhone X, бюджетная версия iPhone, а также смартфон с самым большим из когда-либо производимых корпорацией экраном. Он выйдет под кодовым названием D33.
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