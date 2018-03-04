В Польше после взрыва рухнул жилой дом, четверо погибших

Четыре человека погибли и более 20 пострадали в результате обрушения жилого дома в Познани на западе Польши.

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Польша

По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газа. В итоге рухнули три из четырех этажей дома.



Трое раненых, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.



На месте трагедии идет спасательная операция. Для разбора завалов тяжелую технику не привлекают, выживших ищут с помощью собак.