Крушельницкий рассказал, как ему могли подмешать мельдоний

Александра Крушельницкого теперь знают все. Он первый в истории российского кёрлинга получил олимпийскую медаль и первый же с позором ее отдал. Сейчас его имя звучит как объяснение, почему российская сборная на закрытии Игр снова шла под нейтральным флагом. Своими размышлениями о том, что на самом деле произошло в Пхёнчхане и откуда в пробе спортсмена взялся мельдоний, Крушельницкий и его супруга и партнёр Анастасия Брызгалова поделились в разговоре с ведущей «Итогов недели» Ирадой Зейналовой.
Анастасия Брызгалова: «Мы сдавали пробы после полуфинала и после финала. И уже после полуфинала знали, что проба положительная, но нам всё равно дали сыграть матч за третье место, да еще и наградили нас через два дня. То есть вот это зачем было сделано — мне вообще не очень понятно».
Сам Крушельницкий говорит, что подмешать мельдоний в воду или еду было несложно. Это можно было сделать как в столовой, так и в квартире, где жили спортсмены. Тренер и врач, с которыми кёрлингисты делили жилье, присутствовали на всех их тренировках. В это время квартира оставалась пустой, и туда свободно мог войти любой желающий при наличии аккредитации.
Анастасия Брызгалова: «Мы жили с тренером и с доктором в одной квартире, но в разных комнатах. И у нас там были закрытые бутылки. И волонтеры туда имели открытый доступ. То есть фактически туда мог зайти кто угодно, любой, у кого есть аккредитация».
Сейчас, пока Крушельницкий дисквалифицирован, Брызгалова тренируется с клубной женской командой. Дисквалификация, по словам спортсмена, может продлиться четыре года. В этом случае он пропустит и следующие Олимпийские игры. Хотя, как уверяет сам Александр, дело уже не в Играх, и не в медали, а в репутации. «Просто хочется вернуть свое честное имя», — говорит спортсмен. «Нокаутировать всех», — добавляет его жена и партнер.
При этом оба надеются на торжество справедливости и верят, что еще успеют стать олимпийскими чемпионами.
Анастасия Брызгалова: «Скажи, что ты вернешься и сделаешь меня олимпийской чемпионкой».
Александр Крушельницкий: «Я вернусь. Все будет хорошо. И ты это сама знаешь прекрасно. Мы с тобой еще всем покажем».
Полная версия интервью с Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой — в видеосюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Сам Крушельницкий говорит, что подмешать мельдоний в воду или еду было несложно. Это можно было сделать как в столовой, так и в квартире, где жили спортсмены. Тренер и врач, с которыми кёрлингисты делили жилье, присутствовали на всех их тренировках. В это время квартира оставалась пустой, и туда свободно мог войти любой желающий при наличии аккредитации.
Анастасия Брызгалова: «Мы жили с тренером и с доктором в одной квартире, но в разных комнатах. И у нас там были закрытые бутылки. И волонтеры туда имели открытый доступ. То есть фактически туда мог зайти кто угодно, любой, у кого есть аккредитация».
Сейчас, пока Крушельницкий дисквалифицирован, Брызгалова тренируется с клубной женской командой. Дисквалификация, по словам спортсмена, может продлиться четыре года. В этом случае он пропустит и следующие Олимпийские игры. Хотя, как уверяет сам Александр, дело уже не в Играх, и не в медали, а в репутации. «Просто хочется вернуть свое честное имя», — говорит спортсмен. «Нокаутировать всех», — добавляет его жена и партнер.
При этом оба надеются на торжество справедливости и верят, что еще успеют стать олимпийскими чемпионами.
Анастасия Брызгалова: «Скажи, что ты вернешься и сделаешь меня олимпийской чемпионкой».
Александр Крушельницкий: «Я вернусь. Все будет хорошо. И ты это сама знаешь прекрасно. Мы с тобой еще всем покажем».
Полная версия интервью с Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой — в видеосюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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