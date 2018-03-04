Искры из-под колес: посадку крупнейшего самолета в шторм сняли на видео

В Сети опубликовано видео посадки самолетов А
380–800 компании Emirates в аэропорту Бирмингема 1 и 2 марта при сложных погодных условиях.
Автор видео, который опубликовал ролики в YouTube отмечает, что посадку пассажирских лайнеров, вмещающих более 850 пассажиров, в те дни осложнял не только сильный ветер, но и мощный снегопад, а также слякоть на посадочной полосе.
На кадрах видно, как огромный самолет, покачиваясь, заходит на посадку. Пользователи отмечают, что лайнер, подпрыгивая, неуклюже касается земли и с трудом выравнивается на взлетно-посадочной полосе. Из-под колес сыплются искры.
Напомним, что в Европе сейчас господствует «Зверь с Востока» — так местные СМИ окрестили пришедшие из Сибири свирепые 30-градусные морозы. Мерзнут в Париже, Австрии, Венгрии, Испании, Италии. В Великобритании ситуация совсем плачевная: там антициклон столкнулся с атлантическим штормом «Эмма», и города засыпает снегом.
Сложная погодная обстановка в последние дни наблюдается и в Москве. Сегодня на город обрушился снегопад, и холода не спешат отступать. Немного потеплеет на 8 марта, одновременно, по прогнозам синоптиков, Москва должна будет пережить еще один снежный шторм.
Ранее пассажир рейса Бишкек — Баткен снял из иллюминатора посадку самолета с одним оторванным двигателем, а внутри салона — панику, молитвы и слезы пассажиров.
На кадрах видно, как огромный самолет, покачиваясь, заходит на посадку. Пользователи отмечают, что лайнер, подпрыгивая, неуклюже касается земли и с трудом выравнивается на взлетно-посадочной полосе. Из-под колес сыплются искры.
Напомним, что в Европе сейчас господствует «Зверь с Востока» — так местные СМИ окрестили пришедшие из Сибири свирепые 30-градусные морозы. Мерзнут в Париже, Австрии, Венгрии, Испании, Италии. В Великобритании ситуация совсем плачевная: там антициклон столкнулся с атлантическим штормом «Эмма», и города засыпает снегом.
Сложная погодная обстановка в последние дни наблюдается и в Москве. Сегодня на город обрушился снегопад, и холода не спешат отступать. Немного потеплеет на 8 марта, одновременно, по прогнозам синоптиков, Москва должна будет пережить еще один снежный шторм.
Ранее пассажир рейса Бишкек — Баткен снял из иллюминатора посадку самолета с одним оторванным двигателем, а внутри салона — панику, молитвы и слезы пассажиров.
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