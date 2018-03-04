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    На севере Лондона прогремел взрыв

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    • Фото: @Cortez22222 / twitter.com
    На севере Лондона прогремел взрыв

    На севере Лондона прогремел взрыв

    На севере Лондона прогремел взрыв
  • Фото: @Cortez22222 / twitter.com

    • В Скотланд-Ярде выясняют обстоятельства взрыва, прогремевшего в северо-восточной части Лондона.

    По данным британских правоохранителей, взрыв прогремел на улице Фарнхэм-роуд в районе Гарольд-Хилл. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб.

    Причины взрыва пока не известны, но, по предварительным данным, произошедшее не связано с терроризмом. Сведений о пострадавших на данный момент нет, сообщает ТАСС.


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