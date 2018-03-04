На севере Лондона прогремел взрыв

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Скотланд-Ярде выясняют обстоятельства взрыва, прогремевшего в северо-восточной части Лондона.
По данным британских правоохранителей, взрыв прогремел на улице Фарнхэм-роуд в районе Гарольд-Хилл. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб.
Причины взрыва пока не известны, но, по предварительным данным, произошедшее не связано с терроризмом. Сведений о пострадавших на данный момент нет, сообщает ТАСС.
Причины взрыва пока не известны, но, по предварительным данным, произошедшее не связано с терроризмом. Сведений о пострадавших на данный момент нет, сообщает ТАСС.
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