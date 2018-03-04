Порошенко гордится выросшим госдолгом Украины

Порошенко жалуется на тяжелую жизнь во время своей
пресс-конференции, на обещания транша МВФ отвечает обещанием закона об антикоррупицонном суде, а тем временем в лагере сторонников Саакашвили — снова побоище и снова аресты.
Видимо политическая верхушка Киева была уверена: нет Михо — нет протестов. Но на самом деле Саакашвили, что называется, просто вывел людей, а дальше — они сами. И после его депортации никуда не делись ни митинги, ни плакаты за импичмент президента. Полицейские и нацгвардейцы попытались разогнать демонстрантов, в ответ полетели коктейли Молотова и булыжники.
Тем временем Пётр Порошенко устроил большую пресс-конференцию и рассказал, что ему, как и всем украинцам, тоже несладко.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Я не хочу обсуждать свою жизнь, но поверьте мне, она — не сахар!»
Сразу после жалоб украинский лидер похвастался своими достижениями.
Пётр Порошенко: «Я горжусь, что я — первый украинский президент, при котором мы получаем уже пятый транш МВФ. Раньше такого не было!»
В зале смущенно опускали глаза. Странно ведь гордиться тем, что Украина увязла в долгах и почти полностью зависит от иностранных кредиторов. Пётр Порошенко с пафосом продолжал обещать, что вот-вот — и он откроет для Украины двери ЕС и НАТО, вот-вот — и он истребит коррупцию, вот-вот — и он победит, как здесь говорят, «сепаров в Донбассе». На Западе многие аналитики это уже называют сказками. В самой Украине — очень плохими сказками.
Владимир Корнилов, политический аналитик: «Когда лидеры Украины сейчас пытаются себе в заслугу привести увеличение долга государственного, или тот факт, что они задорого покупают локомотивы в Соединенных Штатах Америки, хотя раньше делали у себя на территории Украины и могли бы дешевле купить на территории СНГ, мне сразу вспоминается эта сказка про Джельсомино. Преподнесение этого как высочайшие экономические достижения — это вот действительно искривленное зеркало».
Подробности — в репортаже корреспондента Валерии Алёхиной.
Тем временем Пётр Порошенко устроил большую пресс-конференцию и рассказал, что ему, как и всем украинцам, тоже несладко.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Я не хочу обсуждать свою жизнь, но поверьте мне, она — не сахар!»
Сразу после жалоб украинский лидер похвастался своими достижениями.
Пётр Порошенко: «Я горжусь, что я — первый украинский президент, при котором мы получаем уже пятый транш МВФ. Раньше такого не было!»
В зале смущенно опускали глаза. Странно ведь гордиться тем, что Украина увязла в долгах и почти полностью зависит от иностранных кредиторов. Пётр Порошенко с пафосом продолжал обещать, что вот-вот — и он откроет для Украины двери ЕС и НАТО, вот-вот — и он истребит коррупцию, вот-вот — и он победит, как здесь говорят, «сепаров в Донбассе». На Западе многие аналитики это уже называют сказками. В самой Украине — очень плохими сказками.
Владимир Корнилов, политический аналитик: «Когда лидеры Украины сейчас пытаются себе в заслугу привести увеличение долга государственного, или тот факт, что они задорого покупают локомотивы в Соединенных Штатах Америки, хотя раньше делали у себя на территории Украины и могли бы дешевле купить на территории СНГ, мне сразу вспоминается эта сказка про Джельсомино. Преподнесение этого как высочайшие экономические достижения — это вот действительно искривленное зеркало».
Подробности — в репортаже корреспондента Валерии Алёхиной.
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