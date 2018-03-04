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    Футболист «Фиорентины» Астори умер от сердечного приступа. Италия, смерть, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФутболист «Фиорентины» Астори умер от сердечного приступа

    Футболист «Фиорентины» Астори умер от сердечного приступа

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    Футболист «Фиорентины» Астори умер от сердечного приступа

    Футболист «Фиорентины» Астори умер от сердечного приступа

      Защитник сборной Италии и «Фиорентины» Давиде Астори умер от сердечного приступа на 32-м году жизни, сообщает Associated Press.

      Тело 31-летнего спортсмена нашли рано утром в комнате отеля города Удина после того, как он не вышел на завтрак. В отеле его команда находилась перед матчем чемпионата Италии с «Удинезе». Игра, которая должна была состояться сегодня, отменена.

      Ранее сообщалось, что Астори умер во сне. Тело футболиста было доставлено в больницу для последующего вскрытия. У него осталась жена и двухлетняя дочка.

      В официальном заявлении о смерти Астори клуб «Фиорентина» заявил, что «глубоко потрясен» и призвал журналистов уважать чувства семьи футболиста при освещении этой трагедии.

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