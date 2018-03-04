Более 250 фур из России скопились на границе из-за неубранного на Украине снега

Бригада спасателей направлена для растаскивания заторов, образовавшихся
из-за сильного снегопада на Многостороннем автомобильном пункте пропуска «Троебортное» на участке российско-украинской границы в Брянской области.
Для растаскивания заторов отправлены 5 единиц техники, в том числе КамАЗ специализированной пожарно-спасательной части «Лесник», а также 15 спасателей, сообщает МЧС России по Брянской области.
Сейчас в очереди в пункте пропуска «Троебортное» со стороны России стоят более 250 фур, так как украинская сторона из-за сильного снегопада приостановила пропуск грузового автотранспорта на территорию Украины, сообщает пресс-служба Брянской таможни.
Движение украинской стороной было приостановлено 3 марта в 19:30. На въезд в Россию очередей не наблюдается, так как уборка и вывоз снега с территории пункта пропуска была организована своевременно, отмечается в сообщении.
Брянская таможня также рекомендовала перевозчикам, въезжающим в Россию с территории Украины, во избежание очередей на таможенной границе Евразийского экономического союза, пересекать таможенную границу ЕАЭС в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Погар» или «Новые Юрковичи», где в настоящее время ситуация стабильная.
Сейчас в очереди в пункте пропуска «Троебортное» со стороны России стоят более 250 фур, так как украинская сторона из-за сильного снегопада приостановила пропуск грузового автотранспорта на территорию Украины, сообщает пресс-служба Брянской таможни.
Движение украинской стороной было приостановлено 3 марта в 19:30. На въезд в Россию очередей не наблюдается, так как уборка и вывоз снега с территории пункта пропуска была организована своевременно, отмечается в сообщении.
Брянская таможня также рекомендовала перевозчикам, въезжающим в Россию с территории Украины, во избежание очередей на таможенной границе Евразийского экономического союза, пересекать таможенную границу ЕАЭС в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Погар» или «Новые Юрковичи», где в настоящее время ситуация стабильная.
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