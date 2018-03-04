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    Более 250 фур из России скопились на границе из-за неубранного на Украине снега

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    Более 250 фур из России скопились на границе из-за неубранного на Украине снега

    Более 250 фур из России скопились на границе <nobr>из-за</nobr> неубранного на Украине снега

    Бригада спасателей направлена для растаскивания заторов, образовавшихся из-за сильного снегопада на Многостороннем автомобильном пункте пропуска «Троебортное» на участке российско-украинской границы в Брянской области.

    Для растаскивания заторов отправлены 5 единиц техники, в том числе КамАЗ специализированной пожарно-спасательной части «Лесник», а также 15 спасателей, сообщает МЧС России по Брянской области.

    Сейчас в очереди в пункте пропуска «Троебортное» со стороны России стоят более 250 фур, так как украинская сторона из-за сильного снегопада приостановила пропуск грузового автотранспорта на территорию Украины, сообщает пресс-служба Брянской таможни.

    Движение украинской стороной было приостановлено 3 марта в 19:30. На въезд в Россию очередей не наблюдается, так как уборка и вывоз снега с территории пункта пропуска была организована своевременно, отмечается в сообщении.

    Брянская таможня также рекомендовала перевозчикам, въезжающим в Россию с территории Украины, во избежание очередей на таможенной границе Евразийского экономического союза, пересекать таможенную границу ЕАЭС в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Погар» или «Новые Юрковичи», где в настоящее время ситуация стабильная.

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