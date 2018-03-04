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    В Москве мужчина с крюком пытался ограбить квартиру депутата Госдумы

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    В Москве мужчина с крюком пытался ограбить квартиру депутата Госдумы

    В Москве мужчина с крюком пытался ограбить квартиру депутата Госдумы

    Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Елена Панина рассказала о попытке ограбления ее квартиры в Москве.

    По словам парламентария, неизвестный мужчина с помощью крюка пытался взобраться по стене дома, но его спугнула консьерж, и злоумышленник скрылся.

    Елена Панина, депутат Госдумы: «Это была попытка кого-то человека влезть по стене дома, по боковой. Он крючок закинул за наш кондиционер, поэтому сказать, что это в нашу квартиру или в какую-то другую лез, или еще какую-то цель преследовал, я не могу. Хорошо, что у нас консьерж увидела сразу же в окно и его спугнули».

    Депутат добавила, что этого мужчину и раньше замечали во дворе ее дома. Его даже запечатлели камеры наблюдения, когда он «неделю назад ходил по двору и присматривался к дому».

    Предположений о том, кем мог быть неизвестный, у парламентария нет. По ее словам, полицейские составили протокол, сейчас идет следствие.

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